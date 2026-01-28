Экс-заместитель главы "Нафтогаза" официально стал совладельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины

Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба официально стал владельцем 50% газодобывающей компании "Надра-Геоинвест".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные аналитической системы YouControl.

Отмечается, что Кацуба получил долю, принадлежавшую Татьяне Гузенко. Вместе с тем источники издания на рынке сообщают, что именно Александр Кацуба был и остается реальным владельцем группы "Надра-Геоинвест".

Что известно об Александре Кацубе

Александр Кацуба начал карьеру в семейном бизнесе в Харькове в 2006 году. Уже в 2010 году был назначен заместителем директора по экономике и учету в газопромышленном управлении "Полтавесдобыча", филиала АО "Укргаздобыча". С 2010 по 2012 он работал заместителем председателя правления и членом правления "Черноморнефтегаза".

В декабре 2012 года Кацуба присоединился к правлению НАК "Нафтогаз Украины" как заместитель председателя правления, где работал до 2014 года, позже перейдя в частный бизнес в сфере IT.

В 2017 году его осудили за создание преступной организации, растрату имущества в крупных размерах, служебный подлог и покушение на растрату. По версии следствия, Кацуба помог компании Сергея Курченко "Газ Украины 2020" незаконно завладеть 450 млн грн НАК "Нафтогаз" и пытался завладеть еще 5,1 млрд грн из-за схем фиктивных закупок нефтепродуктов.

Он заключил соглашение о признании виновности, возместил государству 100 млн. грн., получил наказание 1 год 5 месяцев лишения свободы и провел 8 месяцев в СИЗО.

О "Надра-Геоинвесте"

В начале декабря 2025 года "Надра-Геоинвест" приобрела на аукционе Госгеонадр Любинецкую площадь во Львовской области по цене свыше 110 млн грн (без НДС). Компания обошла "Нафтогазсенс" из группы SCM Рината Ахметова и "Системойлинженеринг", принадлежащей дочерям экс-министра экологии Николая Злочевского.

Ранее компания "Надра-Геоинвест" принадлежала Александру Гузенко и его дочери Татьяне Гузенко. По сообщениям СМИ, Татьяна Гузенко была женой Александра Кацубы. Развод 2017 года формально был оформлен, но, по данным СМИ, они продолжают поддерживать личные контакты. Журналисты Радио Свобода отслеживали их совместные путешествия в Гагру, Камчатку и Килиманджаро.

В 2025 году "Надра-Геоинвест" закрепилась в троицы крупнейших частных газодобывающих компаний Украины.

До полномасштабного вторжения "Надра-Геоинвест" добывала около 7 млн куб м природного газа в месяц, за последние годы продемонстрировав существенный рост.

