Ексзаступник голови "Нафтогазу" офіційно став співвласником найбільшої приватної газовидобувної компанії України

Колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександр Кацуба офіційно став власником 50% газовидобувної компанії "Надра-Геоінвест".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro з посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Зазначається, що Кацуба отримав частку, що належала Тетяні Гузенко. Разом з тим, джерела видання на ринку повідомляють, що саме Александр Кацуба був і залишається реальним власником групи "Надра-Геоінвест".

Що відомо про Олександра Кацубу

Александр Кацуба розпочав кар’єру у сімейному бізнесі в Харкові у 2006 році. Вже у 2010 році був призначений заступником директора з економіки та обліку у газопромисловому управлінні "Полтавагазвидобування", філії АТ "Укргазвидобування". З 2010 по 2012 рік він працював заступником голови правління та членом правління "Чорноморнафтогазу".

У грудні 2012 року Кацуба приєднався до правління НАК "Нафтогаз України" як заступник голови правління, де працював до 2014 року, пізніше перейшовши у приватний бізнес у сфері IT.

У 2017 році його засудили за створення злочинної організації, розтрату майна у великих розмірах, службове підроблення та замах на розтрату. За версією слідства, Кацуба допоміг компанії Сергія Курченка "Газ України 2020" незаконно заволодіти 450 млн грн НАК "Нафтогаз" та намагався заволодіти ще 5,1 млрд грн через схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.

Він уклав угоду про визнання винуватості, відшкодував державі 100 млн грн, отримав покарання 1 рік 5 місяців позбавлення волі та провів 8 місяців у СІЗО.

Про "Надра-Геоінвест"

На початку грудня 2025 "Надра-Геоінвест" придбала на аукціоні Держгеонадр Любинецьку площу на Львівщині за ціною понад 110 млн грн (без ПДВ). Компанія обійшла "Нафтогазсенс" з групи SCM Ріната Ахметова та "Системойлінженерінг", що належить дочкам ексміністра екології Миколи Злочевського.

Раніше компанія "Надра-Геоінвест" належала Олександру Гузенку та його дочці Тетяні Гузенко. За повідомленнями ЗМІ, Тетяна Гузенко була дружиною Олександра Кацуби. Розлучення 2017 року формально було оформлене, але, за даними медіа, вони продовжують підтримувати особисті контакти. Журналісти Радіо Свобода відслідковували їхні спільні подорожі до Гагри, Камчатки та Кіліманджаро.

Загалом, у 2025 році "Надра-Геоінвест" закріпилася у трійці найбільших приватних газовидобувних компаній України.

До повномасштабного вторгнення "Надра-Геоінвест" видобувала близько 7 млн куб м природного газу на місяць, за останні роки продемонструвавши суттєвий ріст.

Інтерв'ю з Олександром Кацубою на Delo.uaчитайте за посиланням.