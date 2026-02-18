У Полтавській області продають нафтогазову компанію за 50 млн грн

У системі Prozorro.Продажі оголошено аукціон із продажу 100% частки у статутному капіталі ТОВ "КЗР Петролеум". Компанія володіє спеціальними дозволами на користування надрами та виробничими потужностями з підготовки природного газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Видання зауважує, що фактично йдеться не лише про продаж корпоративних прав, а про повноцінний видобувний актив із чинними ліцензіями та інфраструктурою.

Продавцем виступає "Сан Посейданіус Інвестментс Лімітед", а стартова ціна – лоту 49,99 млн грн. Пропозиції приймаються до 2 березня 2026 року.

Що виставили на аукціон

ТОВ "КЗР Петролеум" засновано у 2018 році. Компанія здійснює діяльність на території Полтавської, Сумської та Запорізької областей. До складу активів входять спеціальні дозволи на користування надрами, а також виробнича база.

Крім того, ТОВ "КЗР Петролеум" володіє спецдозволом №5870 від на користування надрами Краснозаярського нафтогазоконденсатного родовища (видобування вуглеводнів) площею 47,6 кв. км строком дії 20 років. Сумарні балансові запаси становлять:

газ вільний (C1 + C2 + C3) — 1,382 млрд куб м,

газ розчинений (C2 + C3) — 150 млн куб м,

газоконденсат (C1 + C2 + C3) — 166 тис. т,

нафта (C2 + C3) — 734 тис. т.

Також компанія має спецдозвіл №5105 від на користування надрами Приазовського газового родовища (геологічне вивчення з подальшим видобуванням) площею 348 кв. км строком дії 20 років. Сумарні балансові запаси (C1 + C2) на цій ділянці становлять 2,987 млрд куб м.

До складу активів також входить Краснозаярська установка комплексної підготовки газу (УКПГ) з основним та допоміжним обладнанням. Таким чином, потенційний інвестор отримує не лише ліцензійний портфель, а й діючу технологічну інфраструктуру для підготовки видобутого газу.

На Краснозаярському родовищі пробурено 6 свердловин, із яких 3 є продуктивними. У 2013 році на площі майже 50 кв. км виконано 3D-сейсмічну зйомку.

В ExPro зауважують, що актив може становити інтерес для профільних інвесторів або стратегічних гравців ринку, які розглядають можливість входу чи розширення присутності у сегменті видобутку природного газу.

Раніше повідомлялося, що на аукціон виставили 20-річний спеціальний дозвіл на користування нафтогазовою ділянкою "Венеславівська" в Полтавській області. Ціну за лот знизили вдвічі.