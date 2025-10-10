В приложении "Резерв+" временно не будут работать услуги: какая причина

В реестре "Оберіг" будут проводить плановые технические работы, а в приложении "Резерв+" временно будет недоступно получение услуг или обновление документов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Техническое обновление "Оберіг"

В ночь с 10 на 11 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проводить плановые технические работы. На этот период в приложении "Резерв+" временно не будет доступна возможность получить услуги или обновить документы.

Пользователям советуют заранее сохранить PDF-версию своего электронного военно-учетного документа, чтобы иметь его под рукой даже во время технических работ.

"Напоминаем, чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF", - говорится в сообщении.

После завершения работ в 06:00 сервисы возобновят работу в обычном режиме.

О реестре "Оберіг"

Единый электронный реестр "Оберіг" модернизировали при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, внедряемого эстонской Академией электронного управления.

Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество – предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью.

О "Резерв+"

"Резерв+" - это официальное мобильное приложение Министерства обороны Украины, созданное для призывников, военнообязанных и резервистов. Он служит электронным кабинетом, где можно быстро и удобно обновить персональные данные без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).

Через приложение пользователи имеют доступ к своей информации, внесенной в реестр "Оберіг", в частности, могут узнать, какой статус имеют как военнообязанные или резервисты. "Резерв+" также предоставляет запросы на отсрочку от службы, получать уведомления и пользоваться другими цифровыми услугами в сфере военного учета.