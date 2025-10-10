У застосунку "Резерв+" тимчасово не працюватимуть послуги: яка причина

У реєстрі “Оберіг” проводитимуть планові технічні роботи, а у застосунку “Резерв+” тимчасово буде недоступно отримання послуг або оновлення документів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Технічне оновлення "Оберіг"

У ніч із 10 на 11 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" проводитимуть планові технічні роботи. На цей період у застосунку "Резерв+" тимчасово буде недоступна можливість отримати послуги або оновити документи.

Користувачам радять заздалегідь зберегти PDF-версію свого електронного військово-облікового документа, щоб мати його під рукою навіть під час технічних робіт.

"Нагадуємо, щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF", - йдеться в повідомленні.

Після завершення робіт о 06:00 сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Про "Оберіг"

Єдиний електронний реєстр "Оберіг" модернізували за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.

Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Окрема перевага – запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом.

Про "Резерв+"

"Резерв+" — це офіційний мобільний застосунок Міністерства оборони України, створений для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Він слугує електронним кабінетом, де можна швидко та зручно оновити персональні дані, не відвідуючи територіальні центри комплектування (ТЦК).

Через застосунок користувачі мають доступ до своєї інформації, внесеної в реєстр Оберіг, зокрема можуть дізнатися, який статус мають як військовозобов’язані чи резервісти. Резерв+ також надає змогу подавати запити на відстрочку від служби, отримувати сповіщення та користуватися іншими цифровими послугами у сфері військового обліку.