У "Резерв+" зʼявилася нова відмітка: у Міноборони роз’яснили, що це означає

У застосунку "Резерв+" у деяких користувачів зʼявилася нова позначка "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Там пояснили, що ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори.

Зазначається, що ця норма визначена в наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Це дає змогу державі визначити, скільки військовозобов’язаних потребують проходження базової загальновійськової підготовки в разі призову на службу під час особливого періоду.

"Спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень", - уточнили у Міноборони.

Про "Резерв+"

"Резерв+" — український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Він дає змогу призовникам, військовозобов’язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ.

У "Резерв+" з'явилася дата проходження медогляду в електронних направленнях на ВЛК. Це дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Військовозобов’язаний тепер зможе одразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни.

У застосунку "Резерв+" доступна функція сплати штрафів за порушення правил військового обліку. На сьогодні цей сервіс дозволяє погасити штрафи за дев'ять видів правопорушень.