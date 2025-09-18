Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Резерв+" появилась новая отметка: в Минобороны разъяснили, что это значит

Резерв+
В Минобороны разъяснили, что означает «Требует прохождение БЗИН» в Резерв+

В приложении "Резерв+" у некоторых пользователей появилась новая отметка "ВОС-999. Нуждается в прохождении базовой общевойсковой подготовки".

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Там пояснили, что ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, не проходившим военную службу или учебное собрание.

Указывается, что эта норма определена в приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Это позволяет государству определить, сколько военнообязанных нуждается в прохождении базовой общевойсковой подготовки в случае призыва на службу во время особого периода.

"Специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений", – уточнили в Минобороны.

Про "Резерв+"

"Резерв+" - украинское мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины. Оно позволяет призывникам, военнообязанным и резервистам обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ. 

В   "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра   в электронных направлениях на ВЛК. Это позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длиннющие очереди. Военнообязанный теперь сможет сразу отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки.

В приложении "Резерв+" доступна функция уплаты штрафов за нарушение правил военного учета. На сегодняшний день этот сервис позволяет погасить штрафы за девять видов правонарушений.

Автор:
Светлана Манько