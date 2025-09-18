В "Резерв+" появилась новая отметка: в Минобороны разъяснили, что это значит

В приложении "Резерв+" у некоторых пользователей появилась новая отметка "ВОС-999. Нуждается в прохождении базовой общевойсковой подготовки".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Там пояснили, что ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, не проходившим военную службу или учебное собрание.

Указывается, что эта норма определена в приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Это позволяет государству определить, сколько военнообязанных нуждается в прохождении базовой общевойсковой подготовки в случае призыва на службу во время особого периода.

"Специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений", – уточнили в Минобороны.

Про "Резерв+"

"Резерв+" - украинское мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины. Оно позволяет призывникам, военнообязанным и резервистам обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

В "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВЛК. Это позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длиннющие очереди. Военнообязанный теперь сможет сразу отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки.

В приложении "Резерв+" доступна функция уплаты штрафов за нарушение правил военного учета. На сегодняшний день этот сервис позволяет погасить штрафы за девять видов правонарушений.