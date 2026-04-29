В прошлом году из природных источников изъято почти пять миллиардов кубов воды: крупнейшие регионы-потребители

вода
В 2025 году из природных источников изъято почти 5 млрд м³ воды / Depositphotos

В 2025 году общий объем воды, изъятой из природных источников в Украине, составил почти 5 млрд м³. Из этого объема более 728 млн. м³ пришлось на подземные воды. Основным источником загрязнения вод предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Наибольшие объемы забора зафиксированы в:

  • Киевской области (включая г. Киев) — 1093,6 млн м³;
  • Днепропетровской – 836,9 млн м³;
  • Одесской – 574,4 млн м³;
  • Кировоградской – 439,0 млн м³;
  • Харьковской – 283,6 млн м³;
  • Николаевской – 235,74 млн м³.
регионы-лидеры по объемам водозабора, инфографика
регионы-лидеры по объемам водозабора / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

В этих регионах в основном вода использовалась на производственные нужды, а также на питьевые и санитарно-гигиенические. Больше воды на нужды орошения изъято в Одесской области.

Лидером по объему забора является бассейн Днепра – 3,4 млрд м³. Другие бассейны имеют следующие показатели: Днестра – 422,88 млн м³, Дона – 422,1 млн м³ и Дуная – 291,43 млн м³. В секторальном разделении доминируют жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика.

Общий сброс в поверхностные водные объекты составил около 3 млрд м³, из них:

  • 1572,03 млн м3 - нормативно чистая вода;
  • 1154,17 млн м³ – нормативно очищенная;
  • 223,06 млн м3 - загрязненные сточные воды.

Наибольшую нагрузку от загрязненных сбросов испытывают:

  • Днепропетровская область - 93,99 млн м³;
  • Николаевская - 18,08 млн м³;
  • Одесская - 18,01 млн м³;
  • Сумская - 14,26 млн м³;
  • Кировоградская - 13,47 млн м³;
  • Киев – 12,07 млн м³.

В разрезе бассейнов больше загрязненных стоков попадает в реку Днепр — 153,25 млн м³.

Основным источником загрязнения являются предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, на которые приходится 71% всех загрязненных сбросов (всего в Украине функционирует 403 таких предприятия). В частности, АК "Киевводоканал" осуществляет наибольший сброс сточных вод (246,27 млн м³), а КП "Днепропроводоканал" – наибольший объем загрязненных сточных вод (49,59 млн м³).

крупнейшие предприятия загрязнители воды, инфографика
крупнейшие предприятия загрязнители воды / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Украина тратит вдвое больше воды на единицу ВВП по сравнению со странами ЕС. Заместитель министра Ирина Овчаренко отметила: "Планы управления речными бассейнами, которые утверждены Правительством – это главные инструменты достижения экологических стандартов ЕС в водной политике, которые насчитывают более 1600 запланированных мероприятий. Фактически в 2025 году выполнены только 6 мероприятий и достижений всех уровней. вод".

Напомним, Украина и Молдова начали совместный проект по трансграничному управлению водными ресурсами реки Днестр. Целью инициативы является обеспечение безопасности водоснабжения для 8 миллионов жителей региона.

Автор:
Татьяна Ковальчук