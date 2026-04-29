Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Торік з природних джерел забрано майже п’ять мільярдів кубів води: найбільші регіони-споживачі

вода
У 2025 році загальний обсяг води, забраної з природних джерел в Україні, склав майже 5 млрд м³. З цього обсягу понад 728 млн м³ припало на підземні води. Основним джерелом забруднення вод є підприємства водопровідно-каналізаційного господарства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Найбільші обсяги забору зафіксовані у:

  • Київській області (включно з м. Київ) — 1093,6 млн м³; 
  • Дніпропетровській — 836,9 млн м³; 
  • Одеській — 574,4 млн м³; 
  • Кіровоградській — 439,0 млн м³; 
  • Харківській — 283,6 млн м³; 
  • Миколаївській — 235,74 млн м³.
регіони-лідери за обсягами водозабору / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

В цих регіонах в основному вода використовувалась на виробничі потреби, а також на питні і санітарно-гігієнічні. Найбільше води на потреби зрошення забрано в Одеській області.

Лідером за обсягом забору є басейн Дніпра — 3,4 млрд м³. Інші басейни мають такі показники: Дністра — 422,88 млн м³, Дону — 422,1 млн м³ та Дунаю — 291,43 млн м³. У секторальному розподілі домінують житлово-комунальне господарство та енергетика.

Загальний скид у поверхневі водні об’єкти склав близько 3 млрд м³, з них:

  • 1572,03 млн м³ — нормативно чиста вода; 
  • 1154,17 млн м³ — нормативно очищена; 
  • 223,06 млн м³ — забруднені стічні води.

Найбільше навантаження від забруднених скидів відчувають:

  • Дніпропетровська область — 93,99 млн м³; 
  • Миколаївська — 18,08 млн м³; 
  • Одеська — 18,01 млн м³; 
  • Сумська — 14,26 млн м³; 
  • Кіровоградська — 13,47 млн м³;
  • Київ — 12,07 млн м³.

У розрізі басейнів найбільше забруднених стоків потрапляє у річку Дніпро — 153,25 млн м³.

Основним джерелом забруднення є підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, на які припадає 71% усіх забруднених скидів (всього в Україні функціонує 403 такі підприємства). Зокрема, АК "Київводоканал" здійснює найбільший скид стічних вод (246,27 млн м³), а КП "Дніпроводоканал" — найбільший обсяг забруднених стічних вод (49,59 млн м³).

найбільші підприємства забруднювачі води / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Україна витрачає вдвічі більше води на одиницю ВВП порівняно з країнами ЄС. Заступниця міністра Ірина Овчаренко зазначила: "Плани управління річковими басейнами, які затверджені Урядом – це головні інструменти досягнення екологічних стандартів ЄС у водній політиці, які нараховують понад 1600 запланованих заходів. Фактично у 2025 році виконані лише 6 заходів. Це яскраво демонструє необхідність збільшення відповідальності та концентрації ресурсів і дій усіх рівнів влади для досягнення доброго стану вод".

Нагадаємо, Україна та Молдова розпочали спільний проєкт із транскордонного управління водними ресурсами річки Дністер. Метою ініціативи є забезпечення безпеки водопостачання для 8 мільйонів мешканців регіону.

Автор:
Тетяна Ковальчук