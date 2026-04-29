Торік з природних джерел забрано майже п’ять мільярдів кубів води: найбільші регіони-споживачі

У 2025 році загальний обсяг води, забраної з природних джерел в Україні, склав майже 5 млрд м³. З цього обсягу понад 728 млн м³ припало на підземні води. Основним джерелом забруднення вод є підприємства водопровідно-каналізаційного господарства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Найбільші обсяги забору зафіксовані у:

Київській області (включно з м. Київ) — 1093,6 млн м³;

Дніпропетровській — 836,9 млн м³;

Одеській — 574,4 млн м³;

Кіровоградській — 439,0 млн м³;

Харківській — 283,6 млн м³;

Миколаївській — 235,74 млн м³.

регіони-лідери за обсягами водозабору / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

В цих регіонах в основному вода використовувалась на виробничі потреби, а також на питні і санітарно-гігієнічні. Найбільше води на потреби зрошення забрано в Одеській області.

Лідером за обсягом забору є басейн Дніпра — 3,4 млрд м³. Інші басейни мають такі показники: Дністра — 422,88 млн м³, Дону — 422,1 млн м³ та Дунаю — 291,43 млн м³. У секторальному розподілі домінують житлово-комунальне господарство та енергетика.

Загальний скид у поверхневі водні об’єкти склав близько 3 млрд м³, з них:

1572,03 млн м³ — нормативно чиста вода;

1154,17 млн м³ — нормативно очищена;

223,06 млн м³ — забруднені стічні води.

Найбільше навантаження від забруднених скидів відчувають:

Дніпропетровська область — 93,99 млн м³;

Миколаївська — 18,08 млн м³;

Одеська — 18,01 млн м³;

Сумська — 14,26 млн м³;

Кіровоградська — 13,47 млн м³;



Київ — 12,07 млн м³.



У розрізі басейнів найбільше забруднених стоків потрапляє у річку Дніпро — 153,25 млн м³.

Основним джерелом забруднення є підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, на які припадає 71% усіх забруднених скидів (всього в Україні функціонує 403 такі підприємства). Зокрема, АК "Київводоканал" здійснює найбільший скид стічних вод (246,27 млн м³), а КП "Дніпроводоканал" — найбільший обсяг забруднених стічних вод (49,59 млн м³).

найбільші підприємства забруднювачі води / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Україна витрачає вдвічі більше води на одиницю ВВП порівняно з країнами ЄС. Заступниця міністра Ірина Овчаренко зазначила: "Плани управління річковими басейнами, які затверджені Урядом – це головні інструменти досягнення екологічних стандартів ЄС у водній політиці, які нараховують понад 1600 запланованих заходів. Фактично у 2025 році виконані лише 6 заходів. Це яскраво демонструє необхідність збільшення відповідальності та концентрації ресурсів і дій усіх рівнів влади для досягнення доброго стану вод".

Нагадаємо, Україна та Молдова розпочали спільний проєкт із транскордонного управління водними ресурсами річки Дністер. Метою ініціативи є забезпечення безпеки водопостачання для 8 мільйонів мешканців регіону.