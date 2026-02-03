Запланована подія 2

Новости
В результате атаки РФ поврежден Национальный музей истории Украины у подножия монумента "Родина-мать" (ФОТО)

Россияне повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне
Россияне повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Россияне во время массированного обстрела Киева 3 февраля повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне у подножия монумента "Батькивщина-мать".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министерша культуры Украины Татьяна Бережная.

Она напомнила, что это памятник науки и техники местного значения.

Еще в 2023 году в Киеве на монументе " Родина-мать " установили трезубец и демонтировали советские элементы с обелиска " Город-герой Киев ".

"Символично и цинично одновременно: государство-агрессор наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21", - отметила Бережная.

По ее словам, на месте работают профильные службы – специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждение и первичную оценку нанесенного ущерба.

После завершения обследования будет известен объем восстановительных работ.

Музей продолжает работу.

Бережная подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.

Так, в ночь на 24 января 2026 года в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев получили повреждения объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор:
Светлана Манько