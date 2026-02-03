Внаслідок атаки РФ пошкоджено Національний музей історії України біля монумента "Батьківщина-мати" (ФОТО)

Росіяни під час масованого обстрілу Києва 3 лютого пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента "Батьківщина-мати".

Як пише Delo.ua, про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Вона нагадала, що це - памʼятка науки і техніки місцевого значення.

Ще у 2023 році у Києві на монументі "Батьківщина-мати" встановили тризуб і демонтували радянські елементи з обеліска "Місто-герой Київ".

"Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21", - зауважила Бережна.

За її словами, на місці працюють профільні служби – фахівці музею, технічні служби та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження і первинну оцінку завданих збитків.

Після завершення обстеження буде відомим обсяг відновлювальних робіт.

Музей продовжує роботу.

Бережна підкреслила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури.

Так, у ніч проти 24 січня 2026 року унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ зазнали пошкоджень об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.