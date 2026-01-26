Через російську атаку на Київ пошкоджено об’єкти Києво-Печерської лаври (ФОТО)

У ніч проти 24 січня 2026 року унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ зазнали пошкоджень об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як пише Delo.ua, про це розповів генеральний директор заповідника Максим Остапенко, передає "Інтерфакс-Україна".

Вперше з часів Другої світової війни

"Вперше з часів Другої світової війни, внаслідок військових дій було уражено обʼєкт Києво-Печерської лаври. Кожного разу за цим стоїть Москва, як це було в 1918 році; як це було, коли за наказом із Москви було підірвано Успенський собор в 1941, і за наказом із Москви зараз "шахеди" і ракети летять по Києву, і в тому числі, завдають шкоду тепер уже і Києво-Печерській лаврі", - наголосив Остапенко.

За його словами, зокрема, пошкоджень зазнали: Корпус №№66 — вхідна частина до комплексу Дальніх печер, та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква).

Остапенко розповів, що вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.

За його словами, це вперше, коли Лавра зазнала безпосередніх пошкоджень в результаті вибуху повітряної цілі. Раніше спостерігалися пошкодження від шрапнелі, чи знаходили якісь залишки збитих обʼєктів.

Також у Києві внаслідок обстрілу 24 січня було пошкоджено фабрику Roshen.

Всесвітня спадщини ЮНЕСКО

Об’єкт культурної спадщини "Софійський собор та прилеглі до нього монастирські споруди і Києво-Печерська лавра" має три міжнародні статуси: об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 1990 року), об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою (з 2023 року) та об’єкт, внесений до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом (з 2023 року), а також до нього застосовується механізм посиленого захисту культурних цінностей описаний у Другому протоколі до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

У червні 2025 року російські обстріли пошкодили Софійський собор у Києві та Одеську кіностудію.