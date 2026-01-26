Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за российской атаки на Киев повреждены объекты Киево-Печерской лавры (ФОТО)

Объекты Киево-Печерской лавры повреждены из-за российской атаки в ночь на 24 января
Объекты Киево-Печерской лавры повреждены из-за российской атаки в ночь на 24 января / Интерфакс-Украина

В ночь на 24 января 2026 года в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев получили повреждения объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал генеральный директор заповедника Максим Остапенко, передает "Интерфакс-Украина".

Впервые со времен Второй мировой войны

"Впервые со времен Второй мировой войны, в результате военных действий был поражен объект Киево-Печерской лавры. Каждый раз за этим стоит Москва, как это было в 1918 году; как это было, когда по приказу из Москвы был подорван Успенский собор в 1941, и по приказу из Киева" числе, наносят ущерб теперь уже и Киево-Печерской лавре", - подчеркнул Остапенко.

Фото 2 — Из-за российской атаки на Киев повреждены объекты Киево-Печерской лавры (ФОТО)
Фото 3 — Из-за российской атаки на Киев повреждены объекты Киево-Печерской лавры (ФОТО)
Фото 4 — Из-за российской атаки на Киев повреждены объекты Киево-Печерской лавры (ФОТО)
Фото 5 — Из-за российской атаки на Киев повреждены объекты Киево-Печерской лавры (ФОТО)

По его словам, в частности, повреждения получили: Корпус №№66 — входная часть в комплекс Дальних пещер, и Корпус №67 (Аннозачатьевская церковь).

Остапенко рассказал, что взрывной волной выбита часть окон и дверей, а также в значительном количестве мест повреждены фрагменты штукатурной отделки.

По его словам, это впервые, когда Лавра получила непосредственные повреждения в результате взрыва воздушной цели. Ранее наблюдались повреждения от шрапнели или находили какие-то остатки сбитых объектов.

Также в Киеве в результате обстрела 24 января была повреждена фабрика Roshen .

Всемирное наследие ЮНЕСКО

Объект культурного наследия "Софийский собор и прилегающие к нему монастырские сооружения и Киево-Печерская лавра" имеет три международных статуса: объект всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1990 года), объект всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой (с 2023 года) находятся под усиленной защитой (с 2023 года), а также к нему применяется механизм усиленной защиты культурных ценностей, описанный во Втором протоколе к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

В июне 2025 года российские обстрелы повредили Софийский собор в Киеве и Одесскую киностудию.

Автор:
Светлана Манько