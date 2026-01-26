Из-за российской атаки на Киев повреждены объекты Киево-Печерской лавры (ФОТО)

В ночь на 24 января 2026 года в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев получили повреждения объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал генеральный директор заповедника Максим Остапенко, передает "Интерфакс-Украина".

Впервые со времен Второй мировой войны

"Впервые со времен Второй мировой войны, в результате военных действий был поражен объект Киево-Печерской лавры. Каждый раз за этим стоит Москва, как это было в 1918 году; как это было, когда по приказу из Москвы был подорван Успенский собор в 1941, и по приказу из Киева" числе, наносят ущерб теперь уже и Киево-Печерской лавре", - подчеркнул Остапенко.

По его словам, в частности, повреждения получили: Корпус №№66 — входная часть в комплекс Дальних пещер, и Корпус №67 (Аннозачатьевская церковь).

Остапенко рассказал, что взрывной волной выбита часть окон и дверей, а также в значительном количестве мест повреждены фрагменты штукатурной отделки.

По его словам, это впервые, когда Лавра получила непосредственные повреждения в результате взрыва воздушной цели. Ранее наблюдались повреждения от шрапнели или находили какие-то остатки сбитых объектов.

Также в Киеве в результате обстрела 24 января была повреждена фабрика Roshen .

Всемирное наследие ЮНЕСКО

Объект культурного наследия "Софийский собор и прилегающие к нему монастырские сооружения и Киево-Печерская лавра" имеет три международных статуса: объект всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1990 года), объект всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой (с 2023 года) находятся под усиленной защитой (с 2023 года), а также к нему применяется механизм усиленной защиты культурных ценностей, описанный во Втором протоколе к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

В июне 2025 года российские обстрелы повредили Софийский собор в Киеве и Одесскую киностудию.