В России начали национализацию одного из крупнейших агрохолдингов: кому достанется

Россия начала национализацию одного из крупнейших агрохолдингов страны / Depositphotos

Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии в доход государства контрольного пакета акций "Русагро" — одного из крупнейших в России агрохолдингов, занимающего второе место по производству свинины, третье — по выпуску сахара и более 700 тыс. га сельхозземель.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что иск об изъятии в пользу государства 469 млн. акций "Русагро" (около 49% капитала) у основателя и ключевого владельца компании Вадима Мошковича поступил в Хамовнический суд Москвы.

Причина национализации

58-летний Мошкович, входящий в список 60 самых богатых людей России с состоянием $2,9 млрд, с весны прошлого года находится под стражей по обвинению в мошенничестве и даче взятки.

В иске Генпрокуратуры РФ говорится, что Мошкович, занимая должность сенатора от Белгородской области с 2006 по 2014 год, использовал "политический и административный ресурс" в пользу бизнеса: в частности, добился передачи крупных сельхозугодий в области, в результате чего земельный фонд "Русагро" вырос в 10 раз.

Кроме того, Мошкович "выводил прибыль" компании за границу из-за оффшоров, владение которыми не отражал в налоговых декларациях.

Прокуратура требует изъять принадлежащие самому Мошковичу акции "Русагро", а также записанные на его жену бизнес-партнеров и связанные с ним структуры. Кроме того, планируют национализировать принадлежащие Мошковичу 14 млрд руб. и изъятую у него при обыске наличные – 29,3 млн руб., $1,8 млн и 1,6 млн евро.

"Русагро" имеет годовую выручку около 400 млрд руб. и капитализацию почти в 100 млрд.

Кто претендует на активы

По словам источников, на активы Мошковича претендует влиятельная российская политическая семья Патрушевых.

Николай Патрушев (отец) – один из ближайших доверенных лиц главы Кремля Владимира Путина. В настоящее время он занимает должность помощника президента РФ.

Его сын Дмитрий Патрушев стремительно строит политическую карьеру в правительстве. Он был министром сельского хозяйства РФ, а с мая 2024 года занимает должность вице-премьера.

Ранее датская компания по производству строительных материалов Rockwool сообщила, что Россия взяла под контроль четыре ее завода на территории РФ.

Автор:
Светлана Манько