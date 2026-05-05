У Росії розпочали націоналізацію одного з найбільших агрохолдингів: кому дістанеться

Генеральна прокуратура Росії подала позов про вилучення в дохід держави контрольного пакету акцій "Русагро" – одного з найбільших у Росії агрохолдингів, який посідає друге місце з виробництва свинини, третє – з випуску цукру та має понад 700 тис. га сільгоспземель.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що позов про вилучення на користь держави 469 млн акцій "Русагро" (близько 49% капіталу) у засновника та ключового власника компанії Вадима Мошковича надійшов до Хамовницького суду Москви.

Причина націоналізації

58-річний Мошкович, який входить до списку 60 найбагатших людей Росії зі статками $2,9 млрд, з весни минулого року перебуває під вартою за звинуваченням у шахрайстві та дачі хабара.

У позові Генпрокуратури РФ сказано, що Мошкович, обіймаючи посаду сенатора від Бєлгородської області з 2006 по 2014 рік, використав "політичний та адміністративний ресурс" на користь бізнесу: зокрема, домігся передачі великих сільгоспугідь в області, внаслідок чого земельний фонд "Русагро" виріс у 10 разів.

Крім того, Мошкович "виводив прибуток" компанії за кордон через офшори, володіння якими не відображав у податкових деклараціях.

Прокуратура вимагає вилучити акції "Русагро", які належать самому Мошковичу, а також записані на його дружину бізнес-партнерів та пов'язані з ним структури. Крім того, планують націоналізувати 14 млрд руб, які належать Мошковичу, та вилучену у нього під час обшуку готівку – 29,3 млн руб., $1,8 млн і 1,6 млн євро.

"Русагро" має річний виторг близько 400 млрд руб. і капіталізацію в майже 100 млрд.

Хто претендує на активи

За словами джерел видання, на активи Мошковича претендує впливова російська політична родина Патрушевих.

Микола Патрушев (батько) - один із найближчих довірених осіб очільника Кремля Володимира Путіна. Наразі він обіймає посаду помічника президента РФ.

Його син Дмитро Патрушева стрімко будує політичну кар'єру в уряді. Він був міністром сільського господарства РФ, а з травня 2024 року обіймає посаду віцепрем'єра.

