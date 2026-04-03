В Шевченковском районе Киева ограничат движение в тоннеле из-за ремонта

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Временные ограничения транспорта

4 апреля в Шевченковском районе Киева частично ограничат движение транспорта в тоннеле под путепроводом на пересечении улиц Елены Телиги, Щусева и Юрия Ильенко.

С 10.00 до 16.00 работники ШЭУ района будут проводить очистку водосборной камеры.

Работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и советуют водителям учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Киеве 3 и 4 апреля будут частично ограничивать движение транспорта по улице Крещатик из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводить в несколько этапов с временными ограничениями в обоих направлениях.