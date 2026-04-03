- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У Шевченківському районі Києва обмежать рух у тунелі через ремонт
4 квітня у Києві частково обмежуватиметься рух транспорту в тунелі під шляхопроводом на перетині вулиць Олени Теліги, Щусєва та Юрія Іллєнка.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Тимчасові обмеження транспорту
З 10:00 до 16:00 працівники ШЕУ району проводитимуть очищення водозбірної камери.
Роботи виконуватимуться за сприятливих погодних умов.
У комунальній корпорації вибачаються за тимчасові незручності та радять водіям враховувати обмеження при плануванні маршруту.
Нагадаємо, у Києві 3 та 4 квітня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Хрещатик через ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть у кілька етапів із тимчасовими обмеженнями в обох напрямках.