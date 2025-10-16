- Категория
В список сомнительных инвестиционных проектов добавили еще два кейса
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.
Регулятор продолжает работать над защитой инвесторов и систематически информирует общество о финансовых проектах с потенциальными рисками.
Так, к списку сомнительных инвестиционных проектов добавились:
- "LTVcapital/Zubkovsky Evhen";
- "Филипп Олейник".
В настоящее время список содержит 452 проекта. Полный список проектов приведен на официальном вебсайте НКЦБФР в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.
На что обратить внимание инвесторам
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.
Что такое scam-проект?
Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.
В октябре НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.
Также НКЦБФР исключила ООО "Гонзо Инвест" из списка сомнительных проектов и выдала компании лицензию на инвестиционное консультирование