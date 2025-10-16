В список сомнительных инвестиционных проектов добавили еще два кейса

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

Регулятор продолжает работать над защитой инвесторов и систематически информирует общество о финансовых проектах с потенциальными рисками.

Так, к списку сомнительных инвестиционных проектов добавились:

"LTVcapital/Zubkovsky Evhen";

"Филипп Олейник".

В настоящее время список содержит 452 проекта. Полный список проектов приведен на официальном вебсайте НКЦБФР в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);

отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);

агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);

отсутствие физического кабинета;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;

сокрытие права собственности.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

В октябре НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.

Также НКЦБФР исключила ООО "Гонзо Инвест" из списка сомнительных проектов и выдала компании лицензию на инвестиционное консультирование