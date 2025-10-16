- Категорія
До списку сумнівних інвестиційних проєктів додали ще два кейси
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще два кейси.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКЦПФР.
Зазначається, що регулятор продовжує працювати над захистом інвесторів та систематично інформує суспільство про фінансові проєкти з потенційними ризиками.
Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались такі:
- "LTVcapital/Zubkovskyi Evhen";
- "Пилип Олійник".
Наразі список містить 452 проєкти. Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.
На що звернути увагу інвесторам
За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:
- великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);
- відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);
- агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);
- відсутність фізичного офісу;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;
- приховування права власності.
Що таке scam-проєкт?
Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.
У жовтні НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси.
Також НКЦПФР виключила ТОВ "Гонзо Інвест" зі списку сумнівних проєктів і видала компанії ліцензію на інвестиційне консультування.