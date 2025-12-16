Запланована подія 2

В Украине автогаз на АЗС стремительно растет в цене: что вызвало удорожание

автогаз
Автогаз на АЗС стремительно дорожает / Depositphotos

В Украине наблюдается резкое увеличение розничной цены на сжиженный газ. Цены достигли уровня конца января и являются одними из самых высоких с июля 2022 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает enkorr.

Согласно мониторингу Консалтинговой группы А-95, только за неделю (с 8 по 15 декабря) средняя цена ресурса на АЗК выросла на 2,01 грн за литр и достигла отметки 37,14 грн/л.

Причины стремительного скачка

Такая динамика обусловлена несколькими факторами:

  1. Прыжок закупочной стоимости: Значительный рост оптовых цен, зафиксированный, в частности, на аукционе Украинской энергетической биржи 10 декабря. За неделю средняя оптовая стоимость выросла на 4910 грн/т (или 2,70 грн/л), до 62 700 грн/т.
  2. Дефицит из-за задержек: Существенные задержки поставок повлекли за собой дефицит, из-за чего газ внутренних производителей подорожал на 3,52-3,84 грн/л.
  3. Температурный фактор: Снижение температуры воздуха влияет на плотность газа, прибавляя к его стоимости в литровом эквиваленте около 0,81 грн/л .
Фото 2 — В Украине автогаз на АЗС стремительно растет в цене: что вызвало удорожание
Динамика средней розничной цены на LPG в Украине 2022-2025 гг., грн/л

Как изменились цены на АЗС

Ключевые сети синхронно подняли цены:

  • ОККО и WOG увеличили стоимость на 2 грн/л (двумя шагами по 1 грн/л), установив цену 38,99 грн/л .
  • SOCAR поднял ценник на 2-4 грн/л, доведя его до 37,98-38,98 грн/л в зависимости от региона.
  • Государственная сеть "Укрнафта" повысила цены на 2,5-3 грн/л, до 35,99-37,99 грн/л .
  • UPG выросла на 1,90-2,80 грн/л до 36,80-37,90 грн/л .

Наибольшую активность повышения цен продемонстрировали операторы Николаевщины и Одесщины, где средняя цена выросла на 2,44 грн/л и 2,36 грн/л соответственно.

"Южные АЗК имели фору перед другими регионами из-за доступа к более дешевому ресурсу. Но отсутствие предложений на направлении нивелировало этот бонус", — отметили в одной из топливных сетей.

Трейдеры говорят, что активизация импортных поставок к концу декабря постепенно снизит цены в группе. В частности, ожидается увеличение поступления газа на юг, снижение стоимости импортного ресурса из Польши и Литвы и традиционное праздничное уменьшение спроса.

Ранее сообщалось, что задержки в поставках по всем направлениям на фоне высокого спроса и колебания валютного курса приводят к более активному удорожанию сжиженного газа в Украине.

Автор:
Татьяна Бессараб