В Україні автогаз на АЗС стрімко зростає в ціні: що викликало здорожчання

автогаз
Автогаз на АЗС стрімко дорожчає / Depositphotos

В Україні спостерігається різке збільшення роздрібної ціни на скраплений газ. Ціни досягли рівня кінця січня і є одними з найвищих з липня 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє enkorr.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи А-95, лише за тиждень (з 8 по 15 грудня) середня ціна ресурсу на АЗК зросла на 2,01 грн за літр і сягнула позначки 37,14 грн/л.

Причини стрімкого стрибка

Така динаміка обумовлена кількома факторами:

  1. Стрибок закупівельної вартості: Значне зростання гуртових цін, яке було зафіксовано, зокрема, на аукціоні Української енергетичної біржі 10 грудня. За тиждень середня гуртова вартість зросла на 4 910 грн/т (або 2,70 грн/л), до 62 700 грн/т.
  2. Дефіцит через затримки: Суттєві затримки постачань спричинили дефіцит, через що газ внутрішніх виробників здорожчав на 3,52-3,84 грн/л.
  3. Температурний чинник: Зниження температури повітря впливає на густину газу, додаючи до його вартості у літровому еквіваленті близько 0,81 грн/л.
Фото 2 — В Україні автогаз на АЗС стрімко зростає в ціні: що викликало здорожчання
  Динаміка середньої роздрібної ціни на LPG в Україні 2022-2025 рр., грн/л  

Як змінилися ціни на АЗС

Ключові мережі синхронно підняли ціни:

  • ОККО та WOG збільшили вартість на 2 грн/л (двома кроками по 1 грн/л), встановивши ціну 38,99 грн/л.
  • SOCAR підняв цінник на 2-4 грн/л, довівши його до 37,98-38,98 грн/л залежно від регіону.
  • Державна мережа «Укрнафта» підвищила ціни на 2,5-3 грн/л, до 35,99-37,99 грн/л.
  • UPG зросла на 1,90-2,80 грн/л, до 36,80-37,90 грн/л.

Найбільшу активність щодо підвищення цін продемонстрували оператори Миколаївщини та Одещини, де середня ціна зросла на 2,44 грн/л і 2,36 грн/л відповідно. 

"Південні АЗК мали фору перед іншими регіонами через доступ до дешевшого ресурсу. Але відсутність пропозицій на напрямку нівелювала цей бонус", — зазначили в одній із паливних мереж.   

Трейдери кажуть, що активізація імпортних постачань до кінця грудня поступово знизить ціни у гурті. Зокрема очікується збільшення надходження газу на південь, зниження вартості імпортного ресурсу з Польщі й Литви і традиційне святкове зменшення попиту.

Раніше повідомлялося, що затримки у постачанні на всіх напрямках на тлі високого попиту та коливання валютного курсу призводять до більш активного здорожчання скрапленого газу в Україні.

Автор:
Тетяна Бесараб