В Україні дорожчає скраплений газ: у чому причини

Затримки у постачанні на всіх напрямках на тлі високого попиту та коливання валютного курсу призводять до більш активного здорожчання скрапленого газу в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє enkorr.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", з кінця минулого тижня середня ціна на скраплений газ збільшилася на 690 грн/т, до 56 590 грн/т (30,61 грн/л). За тиждень, з 25 листопада по 2 грудня, приріст становив 1 090 грн/т.

Дорожчає газ і на аукціоні приватних виробників. 1 грудня пальне "Системойлінженерінгу" на платформі Gazotrade зросла на 1 100 грн/т (57 500 грн/т) порівняно з кінцем листопада.

Чому дорожчає скраплений газ

За словами представників паливних компаній, причиною зростання вартості газу є високий попит, який фіксується на тлі затримок у постачанні.

Через велику вологість продовжують активно купувати газ аграрії для сушарок. Зниження температури повітря і блекаути спонукають збільшувати споживання газу підприємствами і пересічними громадянами (заправка балонів).

При цьому затримки газу, наприклад, на заході становлять більше як тиждень. Станом на 2 грудня термін простоїв вантажівок на найбільш популярних прикордонних переходах "Ягодин-Дорогуськ" і "Шегині-Медика" становить більш як 7 днів. Зберігаються затримки й на залізниці.

Наразі на заході ціни на газ досягають 58 500 грн/т, коли ще тижнем тому не перевищували 56 800 грн/т.

"Укргазвидобування" 3 грудня на УЕБ планує реалізувати близько 1,75 тис. т газу. Стартова ціна — 56 270 грн/т.

"Ціна неодмінно виросте. На скільки — сказати важко, бо зараз при купівлі на вартість майже не дивляться", — зазначив один з учасників торгів.

Зауважимо, за прогнозами експертів, на АЗС найближчими тижнями газ може здорожчати на 20-30 коп./л, а потім протягом грудня ціни будуть стабільними. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько