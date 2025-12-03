Ціни на нафту падають другу сесію поспіль через очікування мирних переговорів

Світові ціни на нафту у середу, 3 грудня, знизилися вже другу сесію поспіль. Трейдери очікують результатів мирних переговорів між Росією та Україною, які можуть призвести до збільшення пропозиції на ринку. Одночасно посилилися побоювання щодо можливого профіциту через зростання запасів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни на нафту?

Вартість нафти марки Brent піднялася лише на 2 центи (0,03%) і становила 62,47 долара. Американська WTI додала 3 центи (0,05%), досягнувши 58,67 долара.

"Така слабкість спостерігається попри безперервні удари України по російській енергетичній інфраструктурі. Водночас Москва заявляє, що може почати атакувати судна країн, які підтримують Україну", — йдеться у аналітичній записці ING.

Фахівці також наголосили, що котирування Brent опустилися до найнижчої позначки з жовтня.

Без прогресу щодо миру для України: ринки нафти реагують

Росія та США не змогли домовитися про потенційну мирну угоду щодо України після п’ятигодинних переговорів між президентом Володимиром Путіним та високопосадовцями адміністрації президента США Дональда Трампа.

На світових нафтових ринках очікують результатів цих перемовин, сподіваючись зрозуміти, чи може можливий компроміс призвести до пом’якшення санкцій проти російських компаній, зокрема "Роснефти" (ROSN.MM) та "Лукойла" (LKOH.MM), що відкрило б доступ до додаткових обсягів нафти.

Заяви Путіна про те, що європейські країни нібито блокують зусилля США завершити війну, просуваючи пропозиції, які є "категорично неприйнятними" для Москви, підсилили побоювання, що російські поставки залишатимуться обмеженими та переорієнтованими на Китай і Індію, якщо прогресу в переговорах не буде.

Аналітик IG Тоні Сікамор зазначив, що попри ризики провалу перемовин, на ринок продовжують тиснути фактори надлишкової пропозиції та слабкого попиту. За його словами, ціни на нафту мають залишатися вище середини діапазону 50 доларів, аби уникнути подальшого падіння.

Війна в Україні, що почалася з російського вторгнення 2022 року, розширюється: українські дрони регулярно атакують російську нафтова інфраструктуру. Останні удари по експортних об’єктах на узбережжі Чорного моря загострили геополітичну напругу.

У вівторок стало відомо, що Каспійський трубопровідний консорціум планує достроково завершити ремонт третього одноточкового швартування в Чорному морі, аби якнайшвидше відновити повний експорт після того, як один з терміналів було пошкоджено дроном.

Зростання резервів нафти у США також підсилює побоювання щодо перенасичення ринку. Американський інститут нафти (API) повідомив, що минулого тижня запаси сирої нафти збільшилися на 2,48 млн барелів, бензину — на 3,14 млн барелів, а дистилятів — на 2,88 млн барелів.

Офіційні дані про державні запаси Управління енергетичної інформації США мають бути оприлюднені пізніше в середу.

Український контекст

Попри низькі ціни на нафту на світових ринках, дизельне пальне в Україні здорожчало через турбулентність на європейському ринку.

Зараз дизельні котирування в ЄС почали знижуватися, а український ринок увійшов у сезон низького споживання. Експерти очікують стабілізації цін на пальне в останній місяць року.