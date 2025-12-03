Цены на нефть падаютвторую сессию подряд из-за ожиданий мирных переговоров

Мировые цены на нефть в среду, 3 декабря, уже снизились вторую сессию подряд. Трейдеры ожидают результатов мирных переговоров между Россией и Украиной, которые могут привести к увеличению предложения на рынке. Одновременно усилились опасения по поводу возможного профицита из-за роста запасов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены на нефть?

Стоимость нефти марки Brent поднялась всего на 2 цента (0,03%) и составила 62,47 доллара. Американская WTI прибавила 3 цента (0,05%), достигнув 58,67 доллара.

"Такая слабость наблюдается, несмотря на непрерывные удары Украины по российской энергетической инфраструктуре. В то же время Москва заявляет, что может начать атаковать суда стран, поддерживающих Украину", — говорится в аналитической записке ING.

Специалисты также подчеркнули, что котировки Brent опустились до самой низкой отметки с октября.

Без прогресса по миру для Украины: рынки нефти реагируют

Россия и США не смогли договориться о потенциальном мирном соглашении по Украине после пятичасовых переговоров между президентом Владимиром Путиным и чиновниками администрации президента США Дональда Трампа.

На мировых нефтяных рынках ожидают результатов этих переговоров в надежде понять, может ли возможный компромисс привести к смягчению санкций против российских компаний, в частности "Роснефти" (ROSN.MM) и "ЛУКойла" (LKOH.MM), что открыло бы доступ к дополнительным объемам нефти.

Заявления Путина о том, что европейские страны якобы блокируют усилия США завершить войну, продвигая "категорически неприемлемые" для Москвы предложения, усилили опасения, что российские поставки будут оставаться ограниченными и переориентированными на Китай и Индию, если прогресса в переговорах не будет.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что, несмотря на риски провала переговоров, на рынок продолжают давить факторы избыточного предложения и слабого спроса. По его словам, цены на нефть должны оставаться выше середины диапазона 50 долларов во избежание дальнейшего падения.

Начавшаяся с российского вторжения 2022 года война в Украине расширяется: украинские дроны регулярно атакуют российскую нефтяную инфраструктуру. Последние удары по экспортным объектам на побережье Черного моря обострили геополитическое напряжение.

Во вторник стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум планирует досрочно завершить ремонт третьей одноточечной швартовки в Черном море, чтобы как можно быстрее восстановить полный экспорт после того, как один из терминалов был поврежден дроном.

Рост резервов нефти в США также усиливает опасения перенасыщения рынка. Американский институт нефти (API) сообщил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 2,48 млн баррелей, бензина – на 3,14 млн баррелей, а дистиллятов – на 2,88 млн баррелей.

Официальные данные о государственных запасах Управления энергетической информации США должны быть обнародованы позже в среду.

Украинский контекст

Несмотря на низкие цены на нефть на мировых рынках, дизельное топливо в Украине подорожало из-за турбулентности на европейском рынке.

В настоящее время дизельные котировки в ЕС начали снижаться, а украинский рынок вошел в сезон низкого потребления. Эксперты ожидают стабилизации цен на горючее в последний месяц года.