В Украине дорожает сжиженный газ: в чем причины

Задержки в поставках по всем направлениям на фоне высокого спроса и колебания валютного курса приводят к более активному удорожанию сжиженного газа в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает enkorr.

Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", с конца минувшей недели средняя цена на сжиженный газ увеличилась на 690 грн/т до 56 590 грн/т (30,61 грн/л). За неделю, с 25 ноября по 2 декабря, прирост составил 1090 грн/т.

Удорожает газ и на аукционе частных производителей. 1 декабря горючее "Системойлинженеринга" на платформе Gazotrade выросло на 1 100 грн/т (57 500 грн/т) по сравнению с концом ноября.

Почему дорожает сжиженный газ

По словам представителей топливных компаний, причиной роста стоимости газа является высокий спрос, который фиксируется на фоне задержек в поставках.

Из-за большой влажности продолжают активно покупать газ аграрии для сушилок. Снижение температуры воздуха и блекауты побуждают увеличивать потребление газа предприятиями и рядовыми гражданами (заправка баллонов).

При этом задержки газа, например, на мероприятии составляют более недели. По состоянию на 2 декабря срок простоев грузовиков на наиболее популярных пограничных переходах "Ягодин-Дорогуск" и "Шегини-Медика" составляет более 7 дней. Сохраняются задержки и на железной дороге.

В настоящее время на западе цены на газ достигают 58 500 грн/т, когда еще неделей назад не превышали 56 800 грн/т.

"Укргаздобыча" 3 декабря на УЭБ планирует реализовать около 1,75 тыс. т газа. Стартовая цена - 56 270 грн/т.

"Цена непременно вырастет. На сколько - сказать трудно, потому что сейчас при покупке на стоимость почти не смотрят", - отметил один из участников торгов.

Заметим, по прогнозам экспертов, на АЗС в ближайшие недели газ может подорожать на 20-30 коп./л, а затем в течение декабря цены будут стабильными. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько