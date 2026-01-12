Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Наличный курс:

USD

43,47

43,30

EUR

50,80

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине начали расти цены на белокочанную капусту

капуста
Белокочанная капуста подорожала на четверть / Depositphotos

В Украине на прошлой неделе сформировалась тенденция роста цен на белокочанную капусту.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

К концу декабря многие производители реализовали большую часть запасов этой продукции. Кроме того, на рынке практически не осталось капусты среднего и низкого качества, что дополнительно повлияло на ценовую ситуацию.

На фоне быстрого сокращения запасов в хозяйствах фермеры начали сдерживать продажи качественной продукции. Это, в свою очередь, привело к повышению цен уже на этой неделе. Информацию подтверждают и оптовые компании, фиксирующие общее уменьшение предложения капусты на рынке.

На сегодня отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах выросли до 3–10 грн/кг ($0,07–0,23/кг), что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой недели.

В то же время, цены на белокочанную капусту в Украине остаются в среднем на 82% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, большинство участников рынка не исключают дальнейшего удорожания продукции и прогнозируют ускорение темпов роста цен по мере сокращения запасов овощей в хозяйствах.

В конце декабря фермеры снизили отпускные цены на капусту до 1,5 грн/кг ($0,04/кг).

Автор:
Татьяна Гойденко