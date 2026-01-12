В Украине начали расти цены на белокочанную капусту

В Украине на прошлой неделе сформировалась тенденция роста цен на белокочанную капусту.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

К концу декабря многие производители реализовали большую часть запасов этой продукции. Кроме того, на рынке практически не осталось капусты среднего и низкого качества, что дополнительно повлияло на ценовую ситуацию.

На фоне быстрого сокращения запасов в хозяйствах фермеры начали сдерживать продажи качественной продукции. Это, в свою очередь, привело к повышению цен уже на этой неделе. Информацию подтверждают и оптовые компании, фиксирующие общее уменьшение предложения капусты на рынке.

На сегодня отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах выросли до 3–10 грн/кг ($0,07–0,23/кг), что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой недели.

В то же время, цены на белокочанную капусту в Украине остаются в среднем на 82% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, большинство участников рынка не исключают дальнейшего удорожания продукции и прогнозируют ускорение темпов роста цен по мере сокращения запасов овощей в хозяйствах.

В конце декабря фермеры снизили отпускные цены на капусту до 1,5 грн/кг ($0,04/кг).