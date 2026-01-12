Запланована подія 2

В Україні почали зростати ціни на білокачанну капусту

Білокачанна капуста здорожчала на чверть / Depositphotos

В Україні минулого тижня сформувалася тенденція до зростання цін на білокачанну капусту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Зазначається, що до кінця грудня багато виробників реалізували більшу частину запасів цієї продукції. Крім того, на ринку практично не залишилося капусти середньої та низької якості, що додатково вплинуло на цінову ситуацію.

На тлі стрімкого скорочення запасів у господарствах фермери почали стримувати продажі якісної продукції. Це, своєю чергою, призвело до підвищення цін уже цього тижня. Інформацію підтверджують і оптові компанії, які фіксують загальне зменшення пропозиції капусти на ринку.

Станом на сьогодні відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерських господарствах зросли до 3–10 грн/кг ($0,07–0,23/кг), що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Водночас ціни на білокачанну капусту в Україні залишаються в середньому на 82% нижчими, ніж за аналогічний період минулого року. Попри це, більшість учасників ринку не виключають подальшого подорожчання продукції та прогнозують прискорення темпів зростання цін у міру скорочення запасів овочів у господарствах.

Додамо, в кінці грудня фермери знизили відпускні ціни на капусту до 1,5 грн/кг ($0,04/кг). 

Автор:
Тетяна Гойденко