Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,25

42,11

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок овочів в Україні: помідори дорожчають, картопля — дешевшає

картопля і помідори
Новорічний ажіотаж впливає на ціни овочів / Depositphotos

Цього тижня ціни на овочі в Україні рухалися в протилежних напрямках: тепличні помідори здорожчали через сезонний дефіцит і високий попит перед новорічними святами, тоді як картопля подешевшала через зниження попиту та стабільні постачання з місцевих господарств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проекту EastFruit.

Основними причинами подорожчання помідорів стали завершення сезону та недостатня пропозиція продукції на ринку. Додатково підтримку цін забезпечує ажіотажний попит на тепличні овочі з боку споживачів напередодні новорічних свят.

За даними щоденного моніторингу, тепличні томати наразі продають за цінами 80–100 грн/кг ($1,90–2,37/кг), що в середньому на 20% більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Крім того, висока вартість імпортної продукції, обмежена на українському ринку, також підтримує ціни.

Фото 2 — Ринок овочів в Україні: помідори дорожчають, картопля — дешевшає

Аналітики зазначають, що поточні ціни на тепличні помідори практично повторюють показники кінця грудня 2024 року. При цьому темпи подорожчання можуть сповільнитись, оскільки роздрібні мережі та оптові компанії вже сформували більшість запасів на перші тижні 2026 року.

Експерти відзначають, що основну частку продажів наразі займають імпортні томати з Туреччини.

Картопля дешевшає

На ринку картоплі спостерігається зниження попиту та цін. Оптові компанії не бачать причин для підвищення цін та збільшення обсягів закупівель через помітне падіння попиту.

Фото 3 — Ринок овочів в Україні: помідори дорожчають, картопля — дешевшає

Якісна картопля продається зараз у діапазоні 6–12 грн/кг ($0,14–0,29/кг), що приблизно на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Причинами зниження цін стали як ослаблення попиту, так і стабільні постачання з місцевих господарств.

Аналітики відзначають також низькі якісні характеристики картоплі, що вплинуло на темпи збуту. У порівнянні з кінцем грудня 2024 року середні ціни на картоплю сьогодні на 61% нижчі.

Додамо, у 2025 році урожай картоплі в Україні перевищив минулорічний на 50%. Це стало можливим завдяки збільшенню площ під "другий хліб" на 25% та підвищенню врожайності, спричиненому сприятливою погодою.

Автор:
Тетяна Гойденко