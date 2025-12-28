Ринок овочів в Україні: помідори дорожчають, картопля — дешевшає

Цього тижня ціни на овочі в Україні рухалися в протилежних напрямках: тепличні помідори здорожчали через сезонний дефіцит і високий попит перед новорічними святами, тоді як картопля подешевшала через зниження попиту та стабільні постачання з місцевих господарств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проекту EastFruit.

Основними причинами подорожчання помідорів стали завершення сезону та недостатня пропозиція продукції на ринку. Додатково підтримку цін забезпечує ажіотажний попит на тепличні овочі з боку споживачів напередодні новорічних свят.

За даними щоденного моніторингу, тепличні томати наразі продають за цінами 80–100 грн/кг ($1,90–2,37/кг), що в середньому на 20% більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Крім того, висока вартість імпортної продукції, обмежена на українському ринку, також підтримує ціни.

Аналітики зазначають, що поточні ціни на тепличні помідори практично повторюють показники кінця грудня 2024 року. При цьому темпи подорожчання можуть сповільнитись, оскільки роздрібні мережі та оптові компанії вже сформували більшість запасів на перші тижні 2026 року.

Експерти відзначають, що основну частку продажів наразі займають імпортні томати з Туреччини.

Картопля дешевшає

На ринку картоплі спостерігається зниження попиту та цін. Оптові компанії не бачать причин для підвищення цін та збільшення обсягів закупівель через помітне падіння попиту.

Якісна картопля продається зараз у діапазоні 6–12 грн/кг ($0,14–0,29/кг), що приблизно на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Причинами зниження цін стали як ослаблення попиту, так і стабільні постачання з місцевих господарств.

Аналітики відзначають також низькі якісні характеристики картоплі, що вплинуло на темпи збуту. У порівнянні з кінцем грудня 2024 року середні ціни на картоплю сьогодні на 61% нижчі.

Додамо, у 2025 році урожай картоплі в Україні перевищив минулорічний на 50%. Це стало можливим завдяки збільшенню площ під "другий хліб" на 25% та підвищенню врожайності, спричиненому сприятливою погодою.