Новости
Дата публикации
Читати українською

Рынок овощей в Украине: помидоры дорожают, картофель — дешевеет

На этой неделе цены на овощи в Украине двигались в противоположных направлениях: тепличные помидоры подорожали из-за сезонного дефицита и высокого спроса перед новогодними праздниками, тогда как картофель подешевел из-за снижения спроса и стабильных поставок из местных хозяйств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Основными причинами удорожания помидоров стали завершение сезона и недостаточное предложение продукции на рынке. Дополнительно поддержка цен обеспечивает ажиотажный спрос на тепличные овощи со стороны потребителей в канун новогодних праздников.

По данным ежедневного мониторинга, тепличные томаты продают по ценам 80–100 грн/кг ($1,90–2,37/кг), что в среднем на 20% больше, чем в конце прошлой рабочей недели. Кроме того, высокая стоимость импортной продукции, ограниченная на украинском рынке, также поддерживает цены.

Эксперты отмечают, что основную долю продаж в настоящее время занимают импортные томаты из Турции.

Картофель дешевеет

На рынке картофеля наблюдается понижение спроса и цен. Оптовые компании не видят причин для повышения цен и увеличения объемов закупок из-за заметного падения спроса.

Качественный картофель продается сейчас в диапазоне 6–12 грн/кг ($0,14–0,29/кг), что примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причинами понижения цен стали как ослабление спроса, так и стабильные поставки из местных хозяйств.

Аналитики отмечают также низкие качественные характеристики картофеля, что повлияло на темпы сбыта. По сравнению с концом декабря 2024 года средние цены на картофель сегодня на 61% ниже.

В 2025 году урожай картофеля в Украине превысил прошлогодний на 50%. Это стало возможным благодаря увеличению площадей под "второй хлеб" на 25% и повышению урожайности, вызванной благоприятной погодой.

Автор:
Татьяна Гойденко