Рынок овощей в Украине: помидоры дорожают, картофель — дешевеет

На этой неделе цены на овощи в Украине двигались в противоположных направлениях: тепличные помидоры подорожали из-за сезонного дефицита и высокого спроса перед новогодними праздниками, тогда как картофель подешевел из-за снижения спроса и стабильных поставок из местных хозяйств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Основными причинами удорожания помидоров стали завершение сезона и недостаточное предложение продукции на рынке. Дополнительно поддержка цен обеспечивает ажиотажный спрос на тепличные овощи со стороны потребителей в канун новогодних праздников.

По данным ежедневного мониторинга, тепличные томаты продают по ценам 80–100 грн/кг ($1,90–2,37/кг), что в среднем на 20% больше, чем в конце прошлой рабочей недели. Кроме того, высокая стоимость импортной продукции, ограниченная на украинском рынке, также поддерживает цены.

Аналитики отмечают, что текущие цены на тепличные помидоры практически повторяют показатели конца декабря 2024 года. При этом темпы удорожания могут замедлиться, поскольку розничные сети и оптовые компании уже сформировали большинство запасов на первые недели 2026 года.

Эксперты отмечают, что основную долю продаж в настоящее время занимают импортные томаты из Турции.

Картофель дешевеет

На рынке картофеля наблюдается понижение спроса и цен. Оптовые компании не видят причин для повышения цен и увеличения объемов закупок из-за заметного падения спроса.

Качественный картофель продается сейчас в диапазоне 6–12 грн/кг ($0,14–0,29/кг), что примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причинами понижения цен стали как ослабление спроса, так и стабильные поставки из местных хозяйств.

Аналитики отмечают также низкие качественные характеристики картофеля, что повлияло на темпы сбыта. По сравнению с концом декабря 2024 года средние цены на картофель сегодня на 61% ниже.

В 2025 году урожай картофеля в Украине превысил прошлогодний на 50%. Это стало возможным благодаря увеличению площадей под "второй хлеб" на 25% и повышению урожайности, вызванной благоприятной погодой.