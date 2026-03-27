Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,00

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине продолжили экспериментальный проект пунктов экологического контроля: что известно

документы
Экологический контроль в Украине / Freepik

Кабинет министров продолжил экспериментальный проект пунктов экологического контроля (ПЭК), внедряющий современную превентивную систему защиты окружающей среды вместо устаревшей карательной модели.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Проект ПЭК, начатый в 2025 году, уже продемонстрировал высокую эффективность: патрулирование, рейды и оперативные выезды позволили существенно повысить уровень выявления нарушений природоохранного законодательства и укрепить превентивную составляющую государственного экологического контроля, отмечает пресс-служба.

За период работы инспекторы провели 873 патрулирования, 224 рейда и 45 выездов на вызовы Национальной полиции и граждан. Было организовано 1648 разъяснительных бесед, что способствовало повышению экологической осведомленности населения и профилактике правонарушений.

"Мы продолжили реализацию ПЭК, поскольку эта модель доказала свою результативность. Это современный, цифровой и превентивный инструмент защиты окружающей среды. Наша задача - масштабировать ПЭК по всей Украине и сделать эту практику системной. Призываем всех желающих присоединяться к работе в ПЭК, ведь экоинспекторы - это новое лицо окружающей среды и сельского хозяйства" — Игорь Зубович.

Продолжение действия проекта позволит:

  • обеспечить быстрое реагирование на экологические правонарушения;
  • усилить защиту природных ресурсов и поддержать экологическое равновесие;
  • сохранить эффективные механизмы контроля, уже доказавшие свою результативность;
  • продолжить работу ПЭК, патрулирующих, проводят рейды и реагируют на вызовы, масштабируя систему на всю страну.

На сегодняшний день ПЭК функционируют в трех округах:

  • Центральный (Черкасская и Полтавская области);
  • Полесский (Житомирская и Ровенская области);
  • Юго-Западный (Одесская и Николаевская области).

Напомним, после ракетно-дроновой атаки РФ на энергетические объекты 7 марта в реке Днестр зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Маслянистые пятна и пленка на воде отмечены в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях, а лабораторные исследования подтвердили превышение норм.

Автор:
Ольга Опенько