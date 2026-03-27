В Украине продолжили экспериментальный проект пунктов экологического контроля: что известно

Кабинет министров продолжил экспериментальный проект пунктов экологического контроля (ПЭК), внедряющий современную превентивную систему защиты окружающей среды вместо устаревшей карательной модели.

Экологический контроль в Украине

Проект ПЭК, начатый в 2025 году, уже продемонстрировал высокую эффективность: патрулирование, рейды и оперативные выезды позволили существенно повысить уровень выявления нарушений природоохранного законодательства и укрепить превентивную составляющую государственного экологического контроля, отмечает пресс-служба.

За период работы инспекторы провели 873 патрулирования, 224 рейда и 45 выездов на вызовы Национальной полиции и граждан. Было организовано 1648 разъяснительных бесед, что способствовало повышению экологической осведомленности населения и профилактике правонарушений.

"Мы продолжили реализацию ПЭК, поскольку эта модель доказала свою результативность. Это современный, цифровой и превентивный инструмент защиты окружающей среды. Наша задача - масштабировать ПЭК по всей Украине и сделать эту практику системной. Призываем всех желающих присоединяться к работе в ПЭК, ведь экоинспекторы - это новое лицо окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Зубович.

Продолжение действия проекта позволит:

обеспечить быстрое реагирование на экологические правонарушения;

усилить защиту природных ресурсов и поддержать экологическое равновесие;

сохранить эффективные механизмы контроля, уже доказавшие свою результативность;

продолжить работу ПЭК, патрулирующих, проводят рейды и реагируют на вызовы, масштабируя систему на всю страну.

На сегодняшний день ПЭК функционируют в трех округах:

Центральный (Черкасская и Полтавская области);

Полесский (Житомирская и Ровенская области);

Юго-Западный (Одесская и Николаевская области).

Напомним, после ракетно-дроновой атаки РФ на энергетические объекты 7 марта в реке Днестр зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Маслянистые пятна и пленка на воде отмечены в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях, а лабораторные исследования подтвердили превышение норм.