В Україні продовжили експериментальний проєкт пунктів екологічного контролю: що відомо

Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт пунктів екологічного контролю (ПЕК), що впроваджує сучасну превентивну систему захисту довкілля замість застарілої “каральної” моделі. 

Проєкт ПЕК, розпочатий у 2025 році, вже продемонстрував високу ефективність: патрулювання, рейди та оперативні виїзди дозволили суттєво підвищити рівень виявлення порушень природоохоронного законодавства та зміцнити превентивний складник державного екологічного контролю, наголошує пресслужба.

За період роботи інспектори провели 873 патрулювання, 224 рейди та 45 виїздів на виклики Національної поліції та громадян. Було організовано 1 648 роз’яснювальних бесід, що сприяло підвищенню екологічної обізнаності населення та профілактиці правопорушень.

"Ми продовжили реалізацію ПЕК, оскільки ця модель довела свою результативність. Це сучасний, цифровий і превентивний інструмент захисту довкілля. Наше завдання — масштабувати ПЕК по всій Україні та зробити цю практику системною. Закликаємо всіх охочих долучатися до роботи в ПЕК, адже екоінспектори - це нове обличчя спільної боротьби держави та суспільства за чисте довкілля", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Зубович.

Продовження дії проєкту дозволить:

  • забезпечити швидке реагування на екологічні правопорушення;
  • посилити захист природних ресурсів та підтримати екологічну рівновагу;
  • зберегти ефективні механізми контролю, що вже довели свою результативність;
  • продовжити роботу ПЕК, які патрулюють, проводять рейди та реагують на виклики, масштабуючи систему на всю країну.

На сьогодні ПЕК функціонують у трьох округах:

  • Центральний (Черкаська та Полтавська області);
  • Поліський (Житомирська та Рівненська області);
  • Південно-Західний (Одеська та Миколаївська області).

Нагадаємо, після ракетно-дронової атаки РФ на енергетичні об’єкти 7 березня у річці Дністер зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Маслянисті плями та плівка на воді помічені у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях, а лабораторні дослідження підтвердили перевищення норм.

Ольга Опенько