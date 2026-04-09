В Украине работает около 500 МВт систем накопления энергии, их могут увеличить вдвое

На начало апреля в украинской энергосистеме уже функционируют системы накопления энергии общей мощностью почти 500 МВт.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью LB.ua.

По его словам, до конца года этот показатель может возрасти примерно до 1000 МВт, что будет способствовать повышению устойчивости и экономичности энергосистемы.

Системы накопления играют ключевую роль в балансировке поколения. В частности, в солнечные дни они позволяют избегать ограничений на производство электроэнергии солнечными электростанциями, аккумулируя избыток и используя его в периоды пикового потребления, прежде всего в вечерние часы.

В то же время уже изданы технические условия на установку более 1000 МВт новых систем накопления, что свидетельствует о дальнейшем активном расширении этого сегмента.

По итогам 2025 г., в рамках специальных аукционов на вспомогательные услуги было введено в эксплуатацию 423 МВт новых энергетических мощностей, из которых 398 МВт составляли именно системы накопления энергии.

Заметим, что на протяжении 2025 года в Украине было построено и введено в эксплуатацию более 1 000 МВт солнечной генерации и около 500 МВт газовой генерации.