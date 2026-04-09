AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

В Украине работает около 500 МВт систем накопления энергии, их могут увеличить вдвое

В Украине работает почти 500 МВт систем накопления энергии
В Украине работает почти 500 МВт систем накопления энергии

На начало апреля в украинской энергосистеме уже функционируют системы накопления энергии общей мощностью почти 500 МВт.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью LB.ua.

По его словам, до конца года этот показатель может возрасти примерно до 1000 МВт, что будет способствовать повышению устойчивости и экономичности энергосистемы.

Системы накопления играют ключевую роль в балансировке поколения. В частности, в солнечные дни они позволяют избегать ограничений на производство электроэнергии солнечными электростанциями, аккумулируя избыток и используя его в периоды пикового потребления, прежде всего в вечерние часы.

В то же время уже изданы технические условия на установку более 1000 МВт новых систем накопления, что свидетельствует о дальнейшем активном расширении этого сегмента.

По итогам 2025 г., в рамках специальных аукционов на вспомогательные услуги было введено в эксплуатацию 423 МВт новых энергетических мощностей, из которых 398 МВт составляли именно системы накопления энергии.

Заметим, что на протяжении 2025 года в Украине было построено и введено в эксплуатацию более 1 000 МВт солнечной генерации и около 500 МВт газовой генерации.

Автор:
Татьяна Гойденко