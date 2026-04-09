В Україні працює майже 500 МВт систем накопичення енергії, їх можуть збільшити вдвічі

В Україні працює майже 500 МВт систем накопичення енергії,
В Україні працює майже 500 МВт систем накопичення енергії,

Станом на початок квітня в українській енергосистемі вже функціонують системи накопичення енергії загальною потужністю майже 500 МВт.

Як інформує Delo.ua, про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, до кінця року цей показник може зрости приблизно до 1000 МВт, що сприятиме підвищенню стійкості та економічності енергосистеми.

Системи накопичення відіграють ключову роль у балансуванні генерації. Зокрема, у сонячні дні вони дозволяють уникати обмежень виробництва електроенергії сонячними електростанціями, акумулюючи надлишок і використовуючи його у періоди пікового споживання, передусім у вечірні години.

Водночас вже видано технічні умови на встановлення понад 1000 МВт нових систем накопичення, що свідчить про подальше активне розширення цього сегмента.

За підсумками 2025 року, в межах спеціальних аукціонів на допоміжні послуги було введено в експлуатацію 423 МВт нових енергетичних потужностей, з яких 398 МВт становили саме системи накопичення енергії.

Зауважимо, окрім цього упродовж 2025 року в Україні було збудовано та введено в експлуатацію понад 1 000 МВт сонячної генерації та близько 500 МВт газової генерації.

Автор:
Тетяна Гойденко