- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні працює майже 500 МВт систем накопичення енергії, їх можуть збільшити вдвічі
Станом на початок квітня в українській енергосистемі вже функціонують системи накопичення енергії загальною потужністю майже 500 МВт.
Як інформує Delo.ua, про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв’ю LB.ua.
За його словами, до кінця року цей показник може зрости приблизно до 1000 МВт, що сприятиме підвищенню стійкості та економічності енергосистеми.
Системи накопичення відіграють ключову роль у балансуванні генерації. Зокрема, у сонячні дні вони дозволяють уникати обмежень виробництва електроенергії сонячними електростанціями, акумулюючи надлишок і використовуючи його у періоди пікового споживання, передусім у вечірні години.
Водночас вже видано технічні умови на встановлення понад 1000 МВт нових систем накопичення, що свідчить про подальше активне розширення цього сегмента.
За підсумками 2025 року, в межах спеціальних аукціонів на допоміжні послуги було введено в експлуатацію 423 МВт нових енергетичних потужностей, з яких 398 МВт становили саме системи накопичення енергії.
Зауважимо, окрім цього упродовж 2025 року в Україні було збудовано та введено в експлуатацію понад 1 000 МВт сонячної генерації та близько 500 МВт газової генерації.