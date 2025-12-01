В Украине впервые ввели санкции против морских судов: таможня представила систему идентификации

В Украине впервые применены санкции непосредственно в отношении морских судов государства-агрессора. После подписания Президентом указа №860/2025 от 25 ноября Государственная таможенная служба ввела новую систему идентификации подсанкционных кораблей, позволяющую оперативно блокировать их попадание на территорию страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу .

Гостаможслужба разработала и внедрила специализированное программное обеспечение "Санкции морских судов", которое обеспечивает таможенникам инструменты для быстрого определения судов, в отношении которых были применены ограничительные меры.

Если такое судно заходит в порт, таможня фиксирует его статус и отказывает в таможенном оформлении, что делает невозможным проведение грузовых операций.

До этого момента санкции в Украине применялись только к физическим и юридическим лицам. В санкционном списке уже 56 морских судов, связанных с государством-агрессором.

В Гостаможслужбе подчеркивают, что в условиях широкомасштабной агрессии России важно обеспечить согласованное и эффективное применение ограничительных мер, ведь это остается ключевым механизмом международного давления.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против 56 морских судов.