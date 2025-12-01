Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине впервые ввели санкции против морских судов: таможня представила систему идентификации

Гостаможслужба
Впервые в истории Украина применила санкции к кораблям / Государственная таможенная служба Украины

В Украине впервые применены санкции непосредственно в отношении морских судов государства-агрессора. После подписания Президентом указа №860/2025 от 25 ноября Государственная таможенная служба ввела новую систему идентификации подсанкционных кораблей, позволяющую оперативно блокировать их попадание на территорию страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу .

Гостаможслужба разработала и внедрила специализированное программное обеспечение "Санкции морских судов", которое обеспечивает таможенникам инструменты для быстрого определения судов, в отношении которых были применены ограничительные меры.

Если такое судно заходит в порт, таможня фиксирует его статус и отказывает в таможенном оформлении, что делает невозможным проведение грузовых операций.

До этого момента санкции в Украине применялись только к физическим и юридическим лицам. В санкционном списке уже 56 морских судов, связанных с государством-агрессором.

В Гостаможслужбе подчеркивают, что в условиях широкомасштабной агрессии России важно обеспечить согласованное и эффективное применение ограничительных мер, ведь это остается ключевым механизмом международного давления.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против 56 морских судов.

Автор:
Татьяна Гойденко