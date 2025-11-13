Миллиард баррелей нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы накопился в мировом океане

Мировой океан накопил примерно миллиард баррелей нефти на танкерах, и значительная часть этого объема приходится на сырье из находящихся под санкциями стран.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов от Vortexa, Kpler и OilX, с конца августа примерно 40% роста объемов нефти на танкерах принадлежит баррелям из России, Ирана, Венесуэлы или имеет неясное происхождение. Даже самая низкая оценка в 20% непропорционально большой долей по сравнению с объемами добычи этих трех стран.

Угроза для доходов и влияние на рынок

Накопление поставок на воде не означает, что эта нефть не будет продана, но это создает угрозу для доходов стран, на которые распространяются санкции. Это также будет иметь дальнейшие последствия для мирового рынка нефти, который, по прогнозам, стремится к избытку предложения.

Хотя рост частично отражает увеличение добычи, оно также указывает на некоторые трудности с отгрузкой. Трейдеры отмечают, что судьба всей этой сырой нефти, независимо от ее происхождения, в значительной степени повлияет на то, как будут двигаться цены на нефть в течение нескольких месяцев.

Российская нефть

Анализ Bloomberg, основанный на данных компаний, отслеживающих суда, свидетельствует, что основной вклад в рост ограниченных запасов нефти в море вносят именно российские поставки.

Морские перевозки из России резко возросли в последние недели, поскольку страна восстанавливает предварительные сокращения добычи вместе с партнерами по ОПЕК+.

Увеличение поставок, вероятно, частично связано с перенаправлением сырой нефти на экспортные терминалы в результате украинских атак на нефтяную инфраструктуру Москвы, в частности, нефтеперерабатывающие заводы.

Санкции усложняют торговлю

Беспрецедентные западные ограничения по отношению к покупателям российских баррелей останавливают отгрузку некоторых грузов. В частности, индийские нефтеперерабатывающие заводы воздерживаются от приема грузов, а Китай может не желать компенсировать это. Ситуацию дополнительно усложнили санкции США в отношении двух крупнейших российских производителей нефти – ПАО "Роснефть" и ПАО "ЛУКойл".

Объем российской сырой нефти на танкерах резко возрос с конца августа и достиг почти 390 миллионов баррелей к концу октября. Это уже имеет финансовые последствия для Кремля: согласно расчетам Bloomberg, налоговые поступления России от продажи нефти в прошлом месяце упали более чем на 24% в годовом исчислении. Правительство России ожидает, что поступления от нефти и газа в бюджет в этом году будут самыми низкими из времен пандемии 2020 года.

Напомним, в конце октября сообщалось, что экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения из-за влияния западных санкций и украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам.

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

После санкции США против российских компаний котировки дизтоплива в Европе стремительно выросли, это сразу же сказалось на стелах украинских АЗС. Опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что из-за роста европейских котировок дизтопливо на заправках может продолжить дорожать, но цены на бензин и газ будут оставаться стабильными.