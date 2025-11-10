Нефтяные рынки отреагировали на встречу Трампа и Орбана: какими будут цены на украинских АЗС

После санкции США против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" котировки дизтоплива в Европе стремительно выросли, это сразу сказалось на стелах украинских АЗС. Опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что из-за роста европейских котировок дизтопливо на заправках может продолжить дорожать, но цены на бензин и газ будут оставаться стабильными.

В конце прошлой недели цены на нефть несколько подросли на фоне ожиданий встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Трейдеры ожидали, что на этой встрече Орбан договорится, что Венгрия и дальше сможет использовать российскую нефть. В ходе этой встречи США дали Венгрии годовое разрешение покупать российскую нефть, оставляющую лазейку в санкциях, которые Трамп ввел против "Лукойла" и "Роснефти" в конце октября. Поскольку пропускная способность нефтепровода "Дружба" влияние лазейки на рынок будет достаточно ограниченным, но, по мнению экспертов, это может создать прецедент и подобное смягчение санкций могут попросить для себя и другие страны, например Словакия.

По состоянию на вечер пятницы 7 ноября по сравнению с предыдущим днем декабрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,25 за баррель или на 0,39% до $63,63 за баррель, а декабрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $0,5 до $0,5 баррель. В течение недели котировки обеих марок снизились на 2%.

На нефтяные котировки давили также снижение количества авиарейсов в США, из-за нехватки авиадиспетчеров, которым не платят зарплату из-за остановки работы правительства США. Из-за этого значительно сократился спрос на дизтопливо в стране, крупнейший потребитель нефти и нефтепродуктов в мире. Управление энергетической информации США в среду 5 ноября опубликовало отчет по которому запасы сырой нефти выросли больше, чем ожидалось, что вызвало у трейдеров опасения избытка предложения и также давило на цены.

Дизель сохраняет потенциал к росту несмотря на разблокировку Констанцы

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели дизель в опте стремительно подорожал. По состоянию на 7 ноября, по сравнению с 31 октября, средняя цена дизтоплива в Украине выросла на 2,57 грн/л до 52,4 грн/л, а по сравнению с 5 ноября рост цены составил 2,43 грн/л.

Стремительное подорожание дизтоплива участники рынка связывают с динамичным ростом внешних котировок, прежде всего фьючерсной цены газойля, на фоне ограниченного предложения ресурса в Украину. С 4 ноября ноябрьские фьючерсы на газойль на лондонской бирже ICE подорожали на $51,25/т (+7,1%), до $774,75/т на четверг. В то же время, по данным S&P Global Platts, спотовые цены дизельного топлива в Средиземноморье выросли на $31/т (+4,2%) – до $757,50/т. На валютном рынке фиксируются незначительные изменения: курс доллара не изменился и остался на уровне 42,10 грн., а евро вырос на 19 коп. до 48,52 грн. (+0,19 грн.), по данным НБУ. Контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе оплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин за прошедшую неделю не изменились, по состоянию на вечер пятницы 7 ноября средняя цена составила 49,31 грн/л. Котировки бензина А-95 накануне 6 ноября подросли. В портах северо-западной Европы цена выросла на $5/т, до $707/т, а в Средиземноморье - на $1/т, до $697/т

На АЗС продолжило дорожать дизтопливо. В пятницу рост цен произошел на станциях ОККО, WOG, Ukrnafta, Avantage7 (+1 грн/л), UPG (+0,6 грн/л), а также Prime (+0,5 грн/л), ManGo (+0,5 грн/л), Eleron (+1 грн/л) и Market (+0,5 грн/л) локальные сети. По состоянию на вечер пятницы 7 ноября, по сравнению с 31 октября, средняя цена бензина А-95 снизилась на 7 коп./л до 58,9 грн/л, а средняя цена дизтоплива выросла на 1 грн/л до 57,55 грн/л. Основными причинами удорожания дизеля остаются повышение внешних котировок, ограниченные объемы ресурса и рост цен в оптовом сегменте.

Эксперты и участники рынка говорят, что власти решили разблокировать поставки нефтепродуктов из румынского порта Констанца. Это облегчит дефицит поставки топлива в страну, но вряд ли остановит рост цен на дизтопливо.

По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, санкции против Констанцы совпали с ремонтом на Мажекяйском НПЗ в Литве, снижением отгрузки дизтоплива из НПЗ Словакии и Венгрии, а также снижением пропускной способности канала Сулина, которым танкеры заходят в Дунай. Это вызвало дефицит дизтоплива в Украине, что заставило власти пересмотреть решение о санкциях. Куюн говорит, что смягчение санкционного режима облегчит ситуацию для импортеров, но вряд ли остановит рост цен, поскольку рост дизельных котировок в ЕС давит на оптовые цены и заставляет сети расширять маржу.

При текущих оптовых ценах себестоимость продажи дизтоплива на АЗС составляет 58 грн/л. Но мы должны понимать, что "в ноль" работать никто не будет и потенциал для удорожания дизеля остается достаточно значительным. Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

По его словам сейчас дизельное топливо имеет потенциал к росту в 3 грн/л и этот рост произойдет постепенно к концу месяца, в то время как цены на бензин будут оставаться неизменными.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин соглашается с тем, что разблокировка Констанцы не удержит цены на дизтопливо и при текущих условиях дизель может подорожать еще на 3 грн/л. Впрочем, по мнению бизнесмена, исключение Венгрии из-под американских санкций может привести к ситуации, когда венгры будут перерабатывать российскую нефть и продавать ее дальше в ЕС, в перспективе это несколько нивелирует санкционное влияние на европейский рынок и снизит котировки.

Но даже при условии, что Венгрия будет перепродавать российскую нефть всей Европе, украинские сети АЗС не пойдут на снижение цен на дизтопливо, поскольку будут ожидать увеличения акцизов на топливо с 1 января 2026 года.

Газ в опте будет падать из-за снижения спроса

По данным Нафторынка, по состоянию на 7 ноября по сравнению с 5 ноября средняя оптовая цена пропан-бутана в Украине на условиях доставки выросла на 33 грн/т до 55 804 грн/т. Динамику роста вызвало увеличение цены на 800 грн/т до 55500 грн/т компанией GTS во Львовской области. В то время как в Ивано-Франковской области компания "Ост газ групп" снизила цену на газ из Литвы на 500 грн/т, до 55 412 грн/т.

Средняя цена самовывозом выросла на 100 грн/т, достигнув 54 302 грн/т. Рост цен произошел в центральных регионах, где компания "Барс" повысила цену чистого пропана на 400-500 грн/т до 56 900-56 950 грн/т. Эти действия повлекли за собой рост средних показателей в Киеве, на Полтавской и Черкасской областях на 0,2-0,4%.

На аукционе "Укргаздобычи" не проданными остались 133 т газа, который предлагался с отгрузкой в Полтавской области. В результате цены на проданный объем варьировались в диапазоне 52 900-53 660 грн/т. В то же время средняя цена по части пунктов отгрузки в этой области снизилась на 200 грн/т, тогда как в другой части осталась на уровне прошлых торгов (53 400 грн/т).

С возобновлением работы литовского производителя Orlen Lietuva после ремонта, за неделю с 30 октября по 5 сентября импорт газа из Литвы в Украину составил десятую часть автопартий (0,5 тыс. т). Самым большим литовским базисом стал Мажейкяй, откуда отгружено 77% ресурса Orlen. На границе LPG этого производителя стоил $654/т, что сопоставимо цене в 27,75 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на следующей неделе рынок ожидает незначительного снижения оптовых цен на пропан-бутан в пределах 500 грн/т. Это связано со снижением потребления и тем, что последние несколько недель маржа импортеров достаточно неплохая и позволяет им дать покупателям лучшую цену. На АЗС цены на газ на этой неделе будут неизменными.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 60,99 35,99 WOG 61,99 60,99 35,98 Socar 61,99 60,99 35,98 Motto 58,49 56,49 32,99 БРСМ-Нафта 54,99 52,99 32,99

Данные: приложения сетей АЗС.