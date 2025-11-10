Нафтові ринки відреагували на зустріч Трампа та Орбана: якими будуть ціни на українських АЗС

Після санкції США проти російських компаній "Лукойл" та "Роснєфть" котирування дизпального в Європі стрімко зросли, це одразу ж позначилося на стелах українських АЗС. Опитані Delo.ua експерти кажуть, що через зростання європейських котирувань дизпаливо на заправках може продовжити дорожчати, але ціни на бензин та газ залишатимуться стабільними.

Наприкінці минулого тижня ціни на нафту дещо підросли на фоні очікувань щодо зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Трейдери очікували, що на цій зустрічі Орбан домовиться про те, що Угорщина й далі зможе використовувати російську нафту. Під час цієї зустрічі США дали Угорщині річний дозвіл купувати російську нафту, що залишає лазівку в санкціях, які Трамп ввів проти "Лукойла" та "Роснєфті" наприкінці жовтня. Оскільки пропускна спроможність нафтопроводу "Дружба" вплив лазівки на ринок буде досить обмеженим, але на думку експертів це може створити прецендент і схоже пом'якшення санкцій можуть попросити для себе й інші країни, наприклад Словаччина.

Станом на вечір п'ятниці 7 листопада порівняно з попереднім днем грудневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,25 за барель або на 0,39% до $63,63 за барель, а грудневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшились на $0,32 або на 0,54% до $59,75 за барель. Протягом тижня котирування обидвох марок знизились на 2%.

На нафтові котирування тиснули також зниження кількості авіарейсів у США, через нестачу авіадиспетчерів, яким не платять зарплатну через зупинку роботи уряду США. Через це значно скоротився попит на дизпаливо в країні, що є найбільшим споживачем нафти та нафтопродуктів у світі. Управління енергетичної інформації США в середу 5 листопада опублікувало звіт за яким запаси сирої нафти виросли більше ніж очікувалось, що викликало у трейдерів побоювання надлишку пропозиції та також тиснуло на ціни.

Дизель зберігає потенціал до зростання попри розблокування Констанци

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" наприкінці минулого тижня дизель в гурті стрімко здорожчав. Станом на 7 листопада порівняно з 31 жовтня середня ціна дизпалива в Україні зросла на 2,57 грн/л до 52,4 грн/л, а порівняно з 5 листопада зростання ціни склало 2,43 грн/л.

Стрімке подорожчання дизпального учасники ринку пов’язують із динамічним зростанням зовнішніх котирувань, насамперед ф’ючерсної ціни газойлю, на тлі обмеженої пропозиції ресурсу до України. З 4 листопада листопадові ф’ючерси на газойль на лондонській біржі ICE подорожчали на $51,25/т (+7,1%), до $774,75/т станом на четвер. Водночас за даними S&P Global Platts, спотові ціни дизельного пального в Середземномор’ї зросли на $31/т (+4,2%) – до $757,50/т. На валютному ринку фіксуються незначні зміни: курс долара не змінився й залишився на рівні 42,10 грн, а євро зросло на 19 коп. до 48,52 грн (+0,19 грн), за даними НБУ. Контракти на імпорт пального в Україну укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин за минулий тиждень не змінились, станом на вечір п'ятниці 7 листопада середня ціна склала 49,31 грн/л. Котирування бензину А-95 напередодні 6 листопада трохи підросли. В портах північно-західної Європи ціна зросла на $5/т, до $707/т, а в Середземномор'ї — на $1/т, до $697/т

На АЗС продовжило дорожчати дизпаливо. У п’ятницю зростання цін відбулося на станціях ОККО, WOG, Ukrnafta, Avantage7 (+1 грн/л), UPG (+0,6 грн/л), а також Prime (+0,5 грн/л), ManGo (+0,5 грн/л), Eleron (+1 грн/л), Market (+0,5 грн/л), Neftek (+0,5 грн/л) та в інших локальних мережах. Станом на вечір п'ятниці 7 листопада порівняно з 31 жовтня середня ціна бензину А-95 знизилась на 7 коп./л до 58,9 грн/л, а середня ціна дизпалива зросла на 1 грн/л до 57,55 грн/л. Основними причинами подорожчання дизелю залишаються підвищення зовнішніх котирувань, обмежені обсяги ресурсу та зростання цін у гуртовому сегменті.

Експерти та учасники ринку кажуть, що влада вирішила розблокувати постачання нафтопродуктів з румунського порту Констанца. Це полегшить дефіцит постачання палива в країну, але навряд чи зупинить зростання цін на дизпальне.

За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, санкції проти Констанци співпали з ремонтом на Мажекяйському НПЗ в Литві, зниженням відвантаження дизпального з НПЗ Словаччини та Угорщини, а також зниженням пропускної спроможності каналу Сулина, яким танкери заходять в Дунай. Це викликало дефіцит дизпалива в Україні, що змусило владу переглянути рішення щодо санкцій. Куюн каже, що пом'якшення санкційного режиму полегшить ситуацію для імпортерів, але навряд чи зупинить зростання цін, оскільки зростання дизельних котирувань в ЄС тисне на гуртові ціни та змушує мережі розширювати маржу.

За поточних гуртових цін собівартість продажу дизпалива на АЗС складає 58 грн/л. Але ми маємо розуміти що "в нуль" працювати ніхто не буде і потенціал для здорожчання дизелю залишається досить значним Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

За його словами зараз дизельне пальне має потенціал до зростання в 3 грн/л і це зростання відбудеться поступово до кінця місяця, тоді як ціни на бензин залишатимуться незмінними.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін також погоджується з тим, що розблокування Констанци не втримає ціни на дизпаливо і за поточних умов дизель може здорожчати ще на 3 грн/л. Втім, на думку бізнесмена виключення Угорщини з-під американських санкцій може призвести до ситуації, коли угорці перероблятимуть російську нафту та продаватимуть її далі в ЄС, в перспективі це дещо знівелює санкційний вплив на європейський ринок та знизить котирування.

Але навіть за умов, що Угорщина буде перепродавати російську нафту всій Європі, українські мережі АЗС не підуть на зниження цін на дизпаливо оскільки очікуватимуть збільшення акцизів на пальне з 1 січня 2026.

Газ в гурті падатиме через зниження попиту

За даними Нафторинку, станом на 7 листопада порівняно з 5 листопада середня гуртова ціна на пропан-бутан в Україні на умовах доставки зросла на 33 грн/т до 55 804 грн/т. Динаміку зростання викликало збільшення ціни на 800 грн/т до 55 500 грн/т компанією GTS на Львівщині. Тоді як в Івано-Франківській області компанія "Ост газ груп" знизила ціну на газ з Литви на 500 грн/т, до 55 412 грн/т.

Середня ціна самовивозом зросла на 100 грн/т, досягнувши 54 302 грн/т. Зріст цін відбувся у центральних регіонах, де компанія "Барс" підвищила ціну чистого пропану на 400-500 грн/т, до 56 900-56 950 грн/т. Ці дії спричинили зростання середніх показників у Києві, на Полтавській та Черкаській областях на 0,2-0,4%.

На аукціоні «Укргазвидобування» не проданими лишилися 133 т газу який пропонувався з відвантаженням у Полтавській області. В результаті, ціни на проданий обсяг варіювалися у діапазоні 52 900-53 660 грн/т. Водночас середня ціна в частині пунктів відвантаження у цій області знизилася на 200 грн/т, тоді як в іншій частині залишилася на рівні минулих торгів (53 400 грн/т).

З відновленням роботи литовського виробника Orlen Lietuva після ремонту, за тиждень з 30 жовтня до 5 вересня імпорт газу з Литви до України склав десяту частину автопартій (0,5 тис. т). Найбільшим литовським базисом став Мажейкяй, звідки відвантажено 77% ресурсу Orlen. На кордоні, LPG цього виробника коштував $654/т, що співставно ціні у 27,75 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на наступному тижні ринок очікує незначного зниження гуртових цін на пропан-бутан в межах 500 грн//т. Це пов'язано зі зниженням споживання та тим, що останні кілька тижнів маржа імпортерів є досить непоганою та дозволяє їм дати покупцям кращу ціну. На АЗС ціни на газ на цьому тижні залишатимуться незмінними.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 60,99 35,99 WOG 61,99 60,99 35,98 Socar 61,99 60,99 35,98 Motto 58,49 56,49 32,99 БРСМ-Нафта 54,99 52,99 32,99

Дані: застосунки мереж АЗС.