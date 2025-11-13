Мільярд барелів нафти з Росії, Ірану та Венесуели накопичився в світовому океані

Світовий океан накопичив приблизно мільярд барелів нафти на танкерах, і значна частина цього обсягу припадає на сировину з країн, які перебувають під санкціями.

Згідно з даними відстеження суден від Vortexa, Kpler та OilX, з кінця серпня приблизно 40% зростання обсягів нафти на танкерах належить барелям з Росії, Ірану, Венесуели або має неясне походження. Навіть найнижча оцінка в 20% є непропорційно великою часткою порівняно з обсягами видобутку цих трьох країн.

Загроза для доходів та вплив на ринок

Накопичення поставок на воді не означає, що цю нафту не буде продано, але це створює загрозу для доходів країн, на які поширюються санкції. Це також матиме подальші наслідки для світового ринку нафти, який, за прогнозами, прямує до надлишку пропозиції.

Хоча зростання частково відображає збільшення видобутку, воно також вказує на певні труднощі з відвантаженням. Трейдери зазначають, що доля всієї цієї сирої нафти, незалежно від її походження, значною мірою вплине на те, як рухатимуться ціни на нафту протягом наступних кількох місяців.

Російська нафта

Аналіз Bloomberg, заснований на даних компаній, що відстежують судна, свідчить, що основний внесок у зростання обмежених запасів нафти в морі роблять саме російські поставки.

Морські перевезення з Росії різко зросли останніми тижнями, оскільки країна відновлює попередні скорочення видобутку разом із партнерами по ОПЕК+.

Збільшення поставок, ймовірно, частково пов’язане з перенаправленням сирої нафти на експортні термінали в результаті українських атак на нафтову інфраструктуру Москви, зокрема нафтопереробні заводи.

Санкції ускладнюють торгівлю

Безпрецедентні західні обмеження щодо покупців російських барелів зупиняють відвантаження деяких вантажів. Зокрема, індійські нафтопереробні заводи утримуються від прийому вантажів, а Китай може не бажати компенсувати це. Ситуацію додатково ускладнили санкції США щодо двох найбільших російських виробників нафти – ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл".

Обсяг російської сирої нафти на танкерах різко зріс з кінця серпня і досяг майже 390 мільйонів барелів до кінця жовтня. Це вже має фінансові наслідки для Кремля: згідно з розрахунками Bloomberg, податкові надходження Росії від продажу нафти минулого місяця впали більш ніж на 24% у річному обчисленні. Уряд Росії очікує, що надходження від нафти і газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії 2020 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня повідомлялося, що експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення через вплив західних санкцій та українських атак по нафтопереробним заводам.

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Після санкції США проти російських компаній котирування дизпального в Європі стрімко зросли, це одразу ж позначилося на стелах українських АЗС. Опитані Delo.ua експерти кажуть, що через зростання європейських котирувань дизпаливо на заправках може продовжити дорожчати, але ціни на бензин та газ залишатимуться стабільними.