Зеленский ввел санкции против 56 судов за незаконный вывоз украинского продовольствия

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против 56 морских судов.

Как пишет Delo.ua, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно документу, эти суда незаконно заходили во временно оккупированные Россией порты Украины и вывозили украинскую продовольственную продукцию в течение 2022-2025 годов.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 ноября 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе, который вступает в силу со дня его опубликования.

В приложении к указу указывается, что под санкции попали суда, имеющие национальную принадлежность разных стран, что подчеркивает международный характер схемы.

Среди подсанкционных - 39 судов национальной принадлежности РФ, а также судна, зарегистрированные под флагами Панамы, Камеруна, Того, Эванити, Барбадоса и других стран.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению санкций против 39 физических лиц и 55 компаний, связанных с беспилотными технологиями в дронах с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков.