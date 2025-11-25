Зеленський ввів санкції проти 56 суден за незаконне вивезення українського продовольства

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти 56 морських суден.

Як пише Delo.ua, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, ці судна незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію протягом 2022–2025 років.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі, який набирає чинності з дня його опублікування.

В додатку до указу вказується, що під санкції попали судна, які мають національну належність різних країн, що підкреслює міжнародний характер схеми.

Серед підсанкційних — 39 суден національної належності РФ, а також судна, зареєстровані під прапорами Панами, Камеруну, Того, Еваніті, Барбадосу та інших країн.

Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 39 фізичних осіб і 55 компаній, пов’язаних з безпілотними технологіями у дронах з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників.