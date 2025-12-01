В Україні вперше запровадили санкції проти морських суден: митниця представила систему ідентифікації

В Україні вперше застосовано санкції безпосередньо щодо морських суден держави-агресора. Після підписання Президентом указу №860/2025 від 25 листопада Державна митна служба запровадила нову систему ідентифікації підсанкційних кораблів, що дозволяє оперативно блокувати їхнє потрапляння на територію країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитслужбу.

Держмитслужба розробила та впровадила спеціалізоване програмне забезпечення "Санкції морських суден", яке забезпечує митникам інструменти для швидкого визначення суден, щодо яких застосовано обмежувальні заходи.

Якщо таке судно заходить у порт, митниця фіксує його статус і відмовляє у митному оформленні, що унеможливлює проведення вантажних операцій.

До цього моменту санкції в Україні застосовувалися лише до фізичних та юридичних осіб. Наразі у санкційному списку вже 56 морських суден, пов’язаних із державою-агресором.

У Держмитслужбі підкреслюють, що в умовах широкомасштабної агресії Росії важливо забезпечити узгоджене й ефективне застосування обмежувальних заходів, адже це залишається ключовим механізмом міжнародного тиску.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти 56 морських суден.