В Украине впервые запускают международный челлендж инженерных решений для гуманитарного разминирования

В Украине стартует международный Minesight Innovation Challenge – конкурс инженерных решений по разработке компактной механизированной системы экскавации в гуманитарном разминировании. Сегодня процесс извлечения мин из земли выполняется преимущественно вручную.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Этот этап занимает от 60% до 80% рабочего времени сапера и является наиболее опасным. Проект реализуется американской организацией Minesight вместе с платформой Demine Ukraine при поддержке Министерства экономики.

Эдлин Левин, CEO Minesight, объясняет выбор локации: "Украина уже продемонстрировала миру возможность своего инновационного сектора отвечать на одни из самых сложных вызовов в условиях войны. Именно поэтому мы обращаемся к украинским инноваторам с вызовом разработать новые технические решения для экскавации наземных мин".

К участию приглашаются инженеры, стартапы, исследовательские команды и компании, работающие в сфере робототехники, машиностроения, агро- и строительных технологий.

Участники должны предложить решение: уменьшает потребность в ручной экскавации, будет работать в реальных полевых условиях, повысит безопасность саперов и пригодно к масштабированию и внедрению.

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный отмечает: "Сегодня Украина формирует новый подход к гуманитарному разминированию — через технологии, рынок и открытость к инновациям. Нам нужны решения, которые можно тестировать, масштабировать и внедрять уже сейчас".

Участники получат:

финансирование для разработки прототипов;

доступ к консультациям от экспертов отрасли;

возможность протестировать разработки в полевых условиях;

шанс дальнейшего масштабирования и внедрения продукта.

Челлендж начнется с онлайн-события Kick-off, где организаторы предоставят технические требования и критерии отбора. Регистрация на этот этап открыта до 8 апреля. После участия в событии команды смогут официально представить свои идеи.

Напомним, Кабмин принял решение, упрощающее для агропроизводителей доступ к государственной программе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель. Изменения были утверждены на заседании 25 марта 2026 года.