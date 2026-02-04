Украинская компания сертифицировала легкую машину разминирования UDM Vormela

Украинская компания получила сертификат соответствия на легкую машину разминирования с дистанционным управлением UDM Vormela. Техника предназначена для механизированной очистки территорий от взрывоопасных предметов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В зависимости от типа почвы и густоты растительности машина способна очищать от 1 500 до 2 500 кв. м в час. Заявленная глубина обработки почвы – до 25 см.

Основным рабочим органом UDM Vormela является молотковый мульчер, обеспечивающий защиту платформы от подрыва ручных гранат, неразорванных артиллерийских суббоеприпасов, противопехотных мин и других малых взрывоопасных предметов.

Корпус машины изготовлен из бронированной стали Mars 500, что обеспечивает защиту от обломков и взрывной волны.

Машина поддерживает использование различных видов навесного оборудования, в частности, скелетного и стандартного ковша, пеллетного погрузчика и поворотного отвала, что позволяет выполнять дополнительные работы без привлечения другой техники. Предусмотрены две конфигурации шасси – колеса из цельнолитой резины или накидные гусеницы.

Вес UDM Vormela составляет около шести тонн, что позволяет транспортировать его без использования специального транспорта. Сервисное обслуживание и ремонт производитель производит на территории Украины.

В компании отмечают, что несмотря на использование отдельных иностранных комплектующих, в частности двигателя John Deere и гидравлики Proclain, уровень локализации производства высок. Производитель планирует предоставить документы для участия в государственной программе "Сделано в Украине".

Добавим, что ведущие компании- производители машин разминирования DOK-ING и GCS нарастили присутствие своей техники на украинских полях и расширили возможности по обслуживанию и ремонту. Их машины используют специалисты ГСЧС, ГОСТ, Нацполиции, Вооруженных сил Украины, а также международные неправительственные организации FSD и NPA.