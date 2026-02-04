Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская компания сертифицировала легкую машину разминирования UDM Vormela

Минэкономики
В Украине появилась сертифицированная легкая машина механизированного разминирования / Минэкономики

Украинская компания получила сертификат соответствия на легкую машину разминирования с дистанционным управлением UDM Vormela. Техника предназначена для механизированной очистки территорий от взрывоопасных предметов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В зависимости от типа почвы и густоты растительности машина способна очищать от 1 500 до 2 500 кв. м в час. Заявленная глубина обработки почвы – до 25 см.

Основным рабочим органом UDM Vormela является молотковый мульчер, обеспечивающий защиту платформы от подрыва ручных гранат, неразорванных артиллерийских суббоеприпасов, противопехотных мин и других малых взрывоопасных предметов.

Корпус машины изготовлен из бронированной стали Mars 500, что обеспечивает защиту от обломков и взрывной волны.

Машина поддерживает использование различных видов навесного оборудования, в частности, скелетного и стандартного ковша, пеллетного погрузчика и поворотного отвала, что позволяет выполнять дополнительные работы без привлечения другой техники. Предусмотрены две конфигурации шасси – колеса из цельнолитой резины или накидные гусеницы.

Вес UDM Vormela   составляет около шести тонн, что позволяет транспортировать его без использования специального транспорта. Сервисное обслуживание и ремонт производитель производит на территории Украины.

В компании отмечают, что несмотря на использование отдельных иностранных комплектующих, в частности двигателя John Deere и гидравлики Proclain, уровень локализации производства высок. Производитель планирует предоставить документы для участия в государственной программе "Сделано в Украине".

Добавим, что ведущие компании- производители машин разминирования DOK-ING и GCS нарастили присутствие своей техники на украинских полях и расширили возможности по обслуживанию и ремонту. Их машины используют специалисты ГСЧС, ГОСТ, Нацполиции, Вооруженных сил Украины, а также международные неправительственные организации FSD и NPA.

Автор:
Татьяна Гойденко