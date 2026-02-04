Українська компанія сертифікувала легку машину розмінування UDM Vormela

Українська компанія отримала сертифікат відповідності на легку машину розмінування з дистанційним керуванням UDM Vormela. Техніка призначена для механізованого очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Залежно від типу ґрунту та густоти рослинності, машина здатна очищувати від 1 500 до 2 500 кв. м на годину. Заявлена глибина обробки ґрунту — до 25 см.

Основним робочим органом UDM Vormela є молотковий мульчер, який забезпечує захист платформи від підриву ручних гранат, нерозірваних артилерійських суббоєприпасів, протипіхотних мін та інших малих вибухонебезпечних предметів.

Корпус машини виготовлений із броньованої сталі Mars 500, що забезпечує захист від уламків та вибухової хвилі.

Машина підтримує використання різних видів навісного обладнання, зокрема скелетного та стандартного ковша, пелетного навантажувача та поворотного відвалу, що дозволяє виконувати додаткові роботи без залучення іншої техніки. Передбачено дві конфігурації шасі — колеса з цільнолитої гуми або накидні гусениці.

Вага UDM Vormela становить близько шести тонн, що дозволяє транспортувати її без використання спеціального транспорту. Сервісне обслуговування та ремонт виробник здійснює на території України.

У компанії зазначають, що попри використання окремих іноземних комплектуючих, зокрема двигуна John Deere та гідравліки Proclain, рівень локалізації виробництва є високим. Виробник планує подати документи для участі у державній програмі "Зроблено в Україні".

Додамо, провідні компанії-виробники машин розмінування DOK-ING та GCS наростили присутність своєї техніки на українських полях та розширили спроможності з обслуговування і ремонту. Їхні машини використовують фахівці ДСНС, ДССТ, Нацполіції, Збройних сил України, а також міжнародні неурядові організації FSD і NPA.