В Україні вперше запускають міжнародний челендж інженерних рішень для гуманітарного розмінування

табличка Обережно міни
В Україні запускають міжнародний челендж з розмінування / Фото: Запорізька ОВА

В Україні стартує міжнародний Minesight Innovation Challenge – конкурс інженерних рішень для розробки компактної механізованої системи екскавації у гуманітарному розмінуванні. Сьогодні процес вилучення мін із землі виконується переважно вручну.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Цей етап займає від 60% до 80% робочого часу сапера та є найбільш небезпечним. Проєкт реалізується американською організацією Minesight разом із платформою Demine Ukraine, за підтримки Міністерства економіки.

Едлін Левін, CEO Minesight, пояснює вибір локації: "Україна вже продемонструвала світу спроможність свого інноваційного сектору відповідати на одні з найскладніших викликів в умовах війни. Саме тому ми звертаємося до українських інноваторів із викликом розробити нові технічні рішення для екскавації наземних мін".

До участі запрошуються інженери, стартапи, дослідницькі команди та компанії, які працюють у сферах робототехніки, машинобудування, агро- та будівельних технологій.

Учасники мають запропонувати рішення, яке: зменшує потребу в ручній екскавації, працюватиме в реальних польових умовах, підвищить безпеку саперів та придатне до масштабування та впровадження.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний зазначає: "Сьогодні Україна формує новий підхід до гуманітарного розмінування — через технології, ринок і відкритість до інновацій. Нам потрібні рішення, які можна тестувати, масштабувати і впроваджувати вже зараз".

Учасники отримають:

  • фінансування для розробки прототипів; 
  • доступ до консультацій від експертів галузі; 
  • можливість протестувати розробки в польових умовах; 
  • шанс на подальше масштабування та впровадження продукту.

Челендж розпочнеться з онлайн-події Kick-off, де організатори нададуть технічні вимоги та критерії відбору. Реєстрація на цей етап відкрита до 8 квітня. Після участі в події команди зможуть офіційно подати свої ідеї.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, яке спрощує для агровиробників доступ до державної програми гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель. Зміни були затверджені на засіданні 25 березня 2026 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук