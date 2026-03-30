В Україні вперше запускають міжнародний челендж інженерних рішень для гуманітарного розмінування

В Україні стартує міжнародний Minesight Innovation Challenge – конкурс інженерних рішень для розробки компактної механізованої системи екскавації у гуманітарному розмінуванні. Сьогодні процес вилучення мін із землі виконується переважно вручну.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Цей етап займає від 60% до 80% робочого часу сапера та є найбільш небезпечним. Проєкт реалізується американською організацією Minesight разом із платформою Demine Ukraine, за підтримки Міністерства економіки.

Едлін Левін, CEO Minesight, пояснює вибір локації: "Україна вже продемонструвала світу спроможність свого інноваційного сектору відповідати на одні з найскладніших викликів в умовах війни. Саме тому ми звертаємося до українських інноваторів із викликом розробити нові технічні рішення для екскавації наземних мін".

До участі запрошуються інженери, стартапи, дослідницькі команди та компанії, які працюють у сферах робототехніки, машинобудування, агро- та будівельних технологій.

Учасники мають запропонувати рішення, яке: зменшує потребу в ручній екскавації, працюватиме в реальних польових умовах, підвищить безпеку саперів та придатне до масштабування та впровадження.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний зазначає: "Сьогодні Україна формує новий підхід до гуманітарного розмінування — через технології, ринок і відкритість до інновацій. Нам потрібні рішення, які можна тестувати, масштабувати і впроваджувати вже зараз".

Учасники отримають:

фінансування для розробки прототипів;

доступ до консультацій від експертів галузі;

можливість протестувати розробки в польових умовах;

шанс на подальше масштабування та впровадження продукту.

Челендж розпочнеться з онлайн-події Kick-off, де організатори нададуть технічні вимоги та критерії відбору. Реєстрація на цей етап відкрита до 8 квітня. Після участі в події команди зможуть офіційно подати свої ідеї.

