В Украине запускают GPS-мониторинг общественного транспорта: преимущества для пассажиров

Министерство развития общин и территорий Украины инициирует реализацию экспериментального проекта системы GPS-мониторинга общественного транспорта для пассажиров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Речь идет о цифровой системе, которая позволит в режиме, приближенном к реальному времени, видеть: где находится общественный транспорт, соблюдается ли он маршрут и как выполняется рейс.

"Каждый, кто ездит между городами, хотя бы раз сталкивался с ситуацией: автобус опаздывает, меняет маршрут или останавливается "не по графику". И чаще всего - без объяснений. Именно поэтому пассажирам нужен GPS-мониторинг транспорта", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что для полноценного внедрения этого инструмента инициировано постановление по реализации экспериментального проекта системы GPS-мониторинга транспортных средств.

Как это будет работать?

Проект предусматривает:

требования к GPS-оборудованию,

подключение транспорта к единой системе,

диспетчерский контроль,

сбор и обработку данных.

Отмечается, что внедрение стартует как экспериментальный проект – с последующим масштабированием.

«Сегодня GPS-мониторинг уже используется в отдельных городах и части перевозчиков. Но это фрагментированные решения – без единых стандартов и общенациональной системы. В результате у государства нет полной картины того, как реально работают перевозки. Именно поэтому мы инициируем этот проект – чтобы создать единую систему на уровне страны, которая даст прозрачность, контроль и понятные правила всем участникам рынка», – пояснил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Что это изменит пассажиру?

Среди преимуществ для пассажиров в Минразвития называют:

больше безопасности,

контроль скорости и движения,

меньше "серых" перевозок и нарушений,

понятный и прогнозируемый транспорт,

возможность реагировать на инциденты.

В ведомстве добавляют, что это также дает государству и общинам инструмент контроля выполнения рейсов без проверок на дороге, анализа маршрутов и принятия решений на основе данных.

Отметим, что в 2026 году нехватка водителей общественного транспорта в Украине стала масштабным вызовом, повлиявшим на работу коммунальных предприятий, частных перевозчиков и качество жизни миллионов пассажиров.

Особенно ощутима ситуация в крупных городах, где пассажиропоток высок.