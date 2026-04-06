В Україні запускають GPS-моніторинг громадського транспорту: переваги для пасажирів
Міністерство розвитку громад та територій України ініціює реалізацію експериментального проєкту системи GPS-моніторингу громадського транспорту для пасажирів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.
Йдеться про цифрову систему, яка дозволить у режимі, наближеному до реального часу, бачити: де знаходиться громадський транспорт, чи дотримується він маршруту та як виконується рейс.
"Кожен, хто їздить між містами, хоча б раз стикався з ситуацією: автобус запізнюється, змінює маршрут або зупиняється “не за графіком”. І найчастіше – без пояснень. Саме тому пасажирам потрібен GPS-моніторинг транспорту", - наголошують у відомстві.
Там додають, що для повноцінного впровадження цього інструменту ініційовано постанову з реалізації експериментального проєкту Системи GPS-моніторингу транспортних засобів.
Як це працюватиме?
Проєкт передбачає:
- вимоги до GPS-обладнання,
- підключення транспорту до єдиної системи,
- диспетчерський контроль,
- збір та обробку даних.
Зазначається, що впровадження стартує як експериментальний проєкт – з подальшим масштабуванням.
«Сьогодні GPS-моніторинг уже використовується в окремих містах і у частини перевізників. Але це фрагментовані рішення – без єдиних стандартів і без загальнонаціональної системи. У результаті держава не має повної картини того, як реально працюють перевезення. Саме тому ми ініціюємо цей проєкт – щоб створити єдину систему на рівні країни, яка дасть прозорість, контроль і зрозумілі правила для всіх учасників ринку», – пояснив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.
Що це змінить для пасажира?
Серед переваг для пасажирів у Мінрозвитку називають:
- більше безпеки,
- контроль швидкості та руху,
- менше “сірих” перевезень і порушень,
- зрозумілий і прогнозований транспорт,
- можливість реагувати на інциденти.
У відомстві додають, що це також дає державі і громадам інструмент для контролю виконання рейсів без перевірок на дорозі, аналізу маршрутів та ухвалення рішень на основі даних.
Зауважимо, у 2026 році нестача водіїв громадського транспорту в Україні стала масштабним викликом, що вплинув на роботу комунальних підприємств, приватних перевізників і якість життя мільйонів пасажирів.
