В Україні запускають GPS-моніторинг громадського транспорту: переваги для пасажирів

Міністерство розвитку громад та територій України ініціює реалізацію експериментального проєкту системи GPS-моніторингу громадського транспорту для пасажирів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Йдеться про цифрову систему, яка дозволить у режимі, наближеному до реального часу, бачити: де знаходиться громадський транспорт, чи дотримується він маршруту та як виконується рейс.

"Кожен, хто їздить між містами, хоча б раз стикався з ситуацією: автобус запізнюється, змінює маршрут або зупиняється “не за графіком”. І найчастіше – без пояснень. Саме тому пасажирам потрібен GPS-моніторинг транспорту", - наголошують у відомстві.

Там додають, що для повноцінного впровадження цього інструменту ініційовано постанову з реалізації експериментального проєкту Системи GPS-моніторингу транспортних засобів.

Як це працюватиме?

Проєкт передбачає:

вимоги до GPS-обладнання,

підключення транспорту до єдиної системи,

диспетчерський контроль,

збір та обробку даних.

Зазначається, що впровадження стартує як експериментальний проєкт – з подальшим масштабуванням.

«Сьогодні GPS-моніторинг уже використовується в окремих містах і у частини перевізників. Але це фрагментовані рішення – без єдиних стандартів і без загальнонаціональної системи. У результаті держава не має повної картини того, як реально працюють перевезення. Саме тому ми ініціюємо цей проєкт – щоб створити єдину систему на рівні країни, яка дасть прозорість, контроль і зрозумілі правила для всіх учасників ринку», – пояснив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Що це змінить для пасажира?

Серед переваг для пасажирів у Мінрозвитку називають:

більше безпеки,

контроль швидкості та руху,

менше “сірих” перевезень і порушень,

зрозумілий і прогнозований транспорт,

можливість реагувати на інциденти.

У відомстві додають, що це також дає державі і громадам інструмент для контролю виконання рейсів без перевірок на дорозі, аналізу маршрутів та ухвалення рішень на основі даних.

Зауважимо, у 2026 році нестача водіїв громадського транспорту в Україні стала масштабним викликом, що вплинув на роботу комунальних підприємств, приватних перевізників і якість життя мільйонів пасажирів.

Особливо відчутною ситуація є у великих містах, де пасажиропотік високий. Читайте детальніше про те, чому виникла нестача водіїв, які масштаби проблеми та що роблять міста для її вирішення.