В Украине запускают международный проект по сохранению биоразнообразия Карпат: о чем идет речь

В Украине стартует новый проект международной технической помощи, направленный на сохранение биоразнообразия и повышение климатической устойчивости Украинских Карпат. Инициативу будут реализовывать с участием Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Программы ООН по окружающей среде и при поддержке Глобального экологического фонда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Проект по укреплению устойчивости Карпат

Проект будет называться "Расширенная сеть природоохранных территорий для сохранения и развития биоразнообразия" (ГЕФ8) и будет направлен на улучшение сохранения биоразнообразия и повышение устойчивости Украинских Карпат к изменению климата в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных Конвенцией об охране и устойчивом развитии Карпат.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Зубович совместно с руководителем Программного офиса ООН по окружающей среде в Вене Гаральдом Эгерером и старшим программным сотрудником ЮНЕП в Украине Пьером Карлом Сандеем провели учредительную встречу, на которой обсудили ключевые цели и компоненты будущего проекта, а также рабочий план.

В рамках проекта МТД Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сосредоточится на трех ключевых направлениях:

гармонизация национального и регионального законодательства с требованиями и рекомендациями ЕС;

внедрение цифровых инструментов для контроля и усиления институциональной возможности центральных и региональных органов власти;

просветительская деятельность, направленная на формирование у граждан европейского подхода к рациональному использованию и сохранению природных ресурсов.

"Благодаря Вооруженным Силам Украины у Карпатского региона нет километровых территорий, выжженных ГРАДами, КАБами и другим оружием. Однако война оказывает системное косвенное влияние на Карпаты, подрывая институциональную способность и наши возможности для эффективной охраны и развития этих территорий", - сказал он.

Напомним, горнолыжный курорт "Драгобрат" в Закарпатье выставили на продажу и назвали цену.