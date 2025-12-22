Запланована подія 2

В Україні запускають міжнародний проєкт зі збереження біорізноманіття Карпат: про що йдеться

карпати зима курорт гори відпочинок
Україна та ООН запускають проєкт зі зміцнення стійкості Карпат до змін клімату / Freepik

В Україні стартує новий проєкт міжнародної технічної допомоги, спрямований на збереження біорізноманіття та підвищення кліматичної стійкості Українських Карпат. Ініціативу реалізовуватимуть за участі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Програми ООН з навколишнього середовища та за підтримки Глобального екологічного фонду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Проєкт зі зміцнення стійкості Карпат

Проєкт матиме назву "Розширена мережа природоохоронних територій для збереження та розвитку біорізноманіття" (ГЕФ8) та буде спрямований на покращення збереження біорізноманіття та підвищення стійкості Українських Карпат до зміни клімату в рамках виконання заходів, передбачених Конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат. 

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Зубович спільно з керівником Програмного офісу ООН з навколишнього середовища у Відні Гаральдом Егерером та старшим програмним співробітником ЮНЕП в Україні П’єром Карлом Сандеєм провели установчу зустріч, на якій обговорили ключові цілі та компоненти майбутнього проєкту, а також робочий план реалізації його підготовчої стадії. 

У межах проєкту МТД Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України зосередиться на трьох ключових напрямках:

  • гармонізація національного та регіонального законодавства з вимогами та рекомендаціями ЄС;
  • впровадження цифрових інструментів для контролю та посилення інституційної спроможності центральних і регіональних органів влади;
  • просвітницька діяльність, спрямована на формування у громадян європейського підходу до раціонального використання та збереження природних ресурсів.

"Завдяки Збройним Силам України Карпатський регіон не має кілометрових територій, випалених ГРАДами, КАБами та іншою зброєю. Однак війна спричиняє системний непрямий вплив на Карпати, підриваючи інституційну спроможність та наші можливості для ефективної охорони та розвитку цих територій", - наголосив Ігор Зубович.

Нагадаємо, гірськолижний курорт "Драгобрат" на Закарпатті виставили на продаж і назвали ціну. 

Автор:
Ольга Опенько