В Украине зарегистрировано более 8800 издательств: где наибольшая концентрация бизнеса

В Украине по состоянию на 30 ноября 2025 зарегистрировано 8820 субъектов издательского дела, что свидетельствует о ежемесячном росте количества участников рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госкомитета телевидения и радиовещания.

Сообщается, что данные внесены в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции.

Среди общего количества зарегистрированных субъектов большинство составляют юридические лица (6447), тогда как физические лица-предприниматели составляют 2373 единицы.

Распределение по видам деятельности и регионам

Значительная часть субъектов (2372) сосредоточена исключительно на издательской деятельности.

В то же время 674 субъекта занимаются изготовлением, а 583 – распространением издательской продукции. Остальные зарегистрированные предприниматели объединяют 2-3 вида деятельности в этой сфере.

Наибольшая концентрация издателей и книгораспространителей традиционно наблюдается в Киеве (3330 человек). Среди регионов лидерами являются: Харьковская (1061), Киевская (491), Днепропетровская (476) и Львовская (461) области.

Прекращение деятельности

За все время ведения Государственного реестра было прекращено 1347 свидетельств. При этом только 152 случая были связаны с фактическим прекращением деятельности субъектов издательского дела, а остальные (1195) — с внесением изменений в реестр.

Напомним, только в течение октября 2025 года в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции было внесено 27 новых юридических и физических лиц.