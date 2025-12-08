Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине зарегистрировано более 8800 издательств: где наибольшая концентрация бизнеса

книги
Рынок книгоиздания растет / Depositphotos

В Украине по состоянию на 30 ноября 2025 зарегистрировано 8820 субъектов издательского дела, что свидетельствует о ежемесячном росте количества участников рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госкомитета телевидения и радиовещания.

Сообщается, что данные внесены в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции.

Среди общего количества зарегистрированных субъектов большинство составляют юридические лица (6447), тогда как физические лица-предприниматели составляют 2373 единицы.

Распределение по видам деятельности и регионам

Значительная часть субъектов (2372) сосредоточена исключительно на издательской деятельности.

В то же время 674 субъекта занимаются изготовлением, а 583 – распространением издательской продукции. Остальные зарегистрированные предприниматели объединяют 2-3 вида деятельности в этой сфере.

Наибольшая концентрация издателей и книгораспространителей традиционно наблюдается в Киеве (3330 человек). Среди регионов лидерами являются: Харьковская (1061), Киевская (491), Днепропетровская (476) и Львовская (461) области.

Прекращение деятельности

За все время ведения Государственного реестра было прекращено 1347 свидетельств. При этом только 152 случая были связаны с фактическим прекращением деятельности субъектов издательского дела, а остальные (1195) — с внесением изменений в реестр.

Напомним, только в течение октября 2025 года в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции было внесено 27 новых юридических и физических лиц.

Автор:
Татьяна Бессараб